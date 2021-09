Los abuelos se llevaron a su hija y ahora lucha por la tenencia: "Tengo miedo que nos pase algo"

"La abu me obligó a decir que vos me pegabas", le manifestó su hija de diez años a Karen Heredia. Es que según manifestó esta madre sanjuanina, el 9 de septiembre los abuelos paternos buscaron a la niña de una clase de AcroTela sin su consentimiento y desde ahí comenzó una batalla legal para obtener la tutela legal. "El papá nunca estuvo presente en la crianza", afirmó Karen a Canal 13.

"Todo comenzó cuando inicié el tema de cuota de alimentos hace un año. Desde ahí recibo hostigamiento, maltrato y persecución de los abuelos paternos", expresó Karen. Ella aseguró que siempre permitió que pudieran verla a su hija pero que de igual manera "caían a mi trabajo sin avisar" exigiendo por la niña. Esta disputa llegó a un punto límite cuando los abuelos se llevaron a la menor sin consentimiento e interpusieron una causa legal.

A raíz de esto, Karen comenzó una peregrinación por el CAVIG y comisarías para realizar la correspondiente denuncia, pero sin éxito. "La Justicia no toma la importancia de esto ni tiene en cuenta el dolor y desesperación de una madre. Todos me cerraron la puerta en la cara, no me quisieron tomar la denuncia", puntualizó la mujer. En esta línea, Karen aseguró que "los abuelos a veces otorgaban $3.000 al mes pero si se enfermaba mi hija me lo descontaban".

Posteriormente, la nena fue entrevistada por un gabinete de psicólogos y según su propio testimonio, "la abuela me obligó a decir que me pegabas". "Yo nunca le puse una mano encima; le pedí al juez incluso que me haga una pericia psicológica que demuestren si tengo índices de violencia", sostuvo Karen. A raíz de esta entrevista de la hija, es que el juez decidió que se quedara con su papá

"El juez no me deja opinar y ahora mi hija va a estar por 30 días con su papá. Ni siquiera se tomaron la molestia en revisar dónde va a vivir mi hija. Cuando fui a buscarla en la dirección que decía, el lugar no existe, es un baldío con autos", detalló Karen. Si bien la madre sanjuanina se encuentra con régimen de visitas, por un pedido de la propia niña, Heredia decidió llevársela y llamar al 102 para radicar una exposición".

"Tengo miedo que me pase algo porque es una familia violenta. Tengo denuncias que datan del 2016 porque recibí golpes y maltratos por parte del abuelo y el papá de mi hija", finalizó Karen.