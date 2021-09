Alivio: el bebé quemado que fue aeroevacuado se encuentra fuera de peligro

Durante la tarde del pasado miércoles se conoció la realización de un traslado aéreo de un bebé que sufrió quemaduras en Iglesia. El chiquito fue llevado hasta el hospital Rawson para que lo trataran ya que tenía afectado el 40% de su cuerpo. Según lo que informaron desde el nosocomio a Diario 13, con el paso de las horas se confirmó que la criatura esta estable.

Afortunadamente las heridas en un principio no serían tan graves como se pensó en un primer momento. Desde el centro asistencial revelaron que el paciente se encuentra estable y que por el momento no se lo considera paciente de riesgo. Sumado a esto destacaron que no se encuentra con asistencia respiratoria.

Si bien todavía se encuentra en el interior de una terapia pediátrica, es simplemente para tener un mejor control sobre su evolución. Además, notificaron que para este jueves 23 de septiembre esta planificado que al menor se le realicen una serie de pruebas.

Si estos estudios arrojan un resultado positivo para los profesionales de la salud, es muy probable que se concrete un traslado. De darse esta situación, el pequeño sería llevado al hospital Dr. Marcial Quiroga para continuar con un tratamiento específico para quemados.