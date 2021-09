"Hola Juan Carlos": el momento de fama de Mateo y la historia de su audio viral

Una vez más un sanjuanino le dio al mundo uno de los virales más conocidos del momento. Quién no escuchó a esta altura el audio de: “Hola Juan Carlos, ¿cómo estas chupa…?” que no para de replicarse en los teléfonos y cada red social existente.

El autor de este viral es Mateo Rodríguez, un nene de tan solo de 9 años que de un día para el otro dejó de ser un niño “normal” para convertirse en un meme, es decir, llegó al nivel más alto de fama que se puede alcanzar en las redes sociales.

No quedan dudas de que Mateo es el chico del audio viral que nació de un intercambio de mensajes con su tío Juan Carlos. Su tono de voz al hablar es idéntico al del audio, pese a que hubo varios "farsantes" que quisieron hacerse pasar por él. “Mi tío estaba viendo El Conjuro y me mandó una foto tapado con la manta y dijo: “Acá está el espíritu” y ahí dije ese audio”, recordó tímidamente ante la cámara de Canal 13.

Su tío, Mauricio Reinoso, quien lo acompaña en cada paso, contó que el audio se creó en marzo del 2019 y en un primer momento pasó desapercibido. Sin embargo, lo volvió a enviar al grupo de WhatsApp de la familia en diciembre de ese año y desde entonces comenzó a tomar vuelo.

Pero, el momento de mayor explosión fue cuando la prima de Mateo le envió el audio a Andrés Pomiro, un conocido influencer que se dedica a imitar audios durante la cuarentena del año pasado. Luego, tuvo una difusión sin límites en todo internet. Incluso hasta inventaron un remix que lo impulso a la masividad.

Mateo en Canal 13 San Juan

“Primero mandé al audio al grupo de la familia y no le dieron bola. Lo volví a enviar en noviembre o diciembre y al otro día me lo empezaron a mandar de otros grupos y me preguntaban si era Mateo y yo les decía que sí y no me creían. Después, mi hermana se lo mandó a Andrés Pomiro, él lo subió a su cuenta y ahí saltó a la fama”, contó Mauricio.

“Al principio no se sabía quién era el autor. Nosotros tratamos de ponerlo en todos lados, pero nadie le daba el reconocimiento que Mateo necesitaba. Y ahora, gracias a las redes sociales saltó que el enano es el autor y se armó una repercusión impresionante. Mucha gente le está pidiendo mensajes, saludos, fotos, de todo”, dijo el primo.

Incluso, ante tanta repercusión, Mauricio compartió un video en su canal de YouTube contando la historia del audio viral en el que también presentó a Juan Carlos, el original.

Mateo, ahora se siente feliz con su salto a la fama. “Yo no sabía que era famoso, pero ahora me puse muy feliz”, contó. Sin embargo, bromeó: “Ahora a todos los que se llaman Juan Carlos les arruiné el nombre”.

Lo cierto es que las redes no paran de reproducir este audio y miles de usuarios ya lo adoptaron para sus historias. Solo por mencionar algunos, Nicky Nicole, Magali Tajes, Andrés Pomiro, y la mismísima Thalia ya hicieron su Tik Tok del audio viral de Mateo.

El pequeño sanjuanino ahora espera seguir compartiendo sus videos en Tik Tok, donde ya tiene más de 5 mil seguidores. “Estoy feliz, contento de que todas las personas me quieran”, reconoció.

El caso del nuevo sanjuanino viral ya se replicó en numerosos portales de internet. Mateo, no para de recibir invitaciones de medios y canales de televisión, todos quieren contar su historia mientras su fama crece cada vez más.

Sin embargo, no es la primera vez que sanjuaninos quedan en boca de todos por un audio o un video viral. Los protagonistas del famoso video "Esto se va a descontrolar" fueron uno de los primeros casos y luego aparecieron otros más.

De esta manera, las redes, no dejan de crear día a día nuevos famosos con solo un click.