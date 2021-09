Día del Empleado de Comercio: ¿abrirán sus puertas el próximo lunes?

A pocos días de que se celebre una vez más el Día del empleado mercantil, en San Juan se mantienen las diferencias entre el sindicato y la Cámara de Comercio de la provincia respecto a si habrá o no atención el día lunes. En ese sentido la postura del gremio es clara y convocan a que no haya actividad y se respete lo establecido por la ley.

Pese a que a principios de mes se informó que la fecha de celebración por el Día del Empleado de Comercio del domingo 26 se trasladaba al lunes 27 de septiembre. La celebración está estipulada por ley Ley 26.541 y el traslado fue acordado por los representantes de la Federación de Empleados de Comercios y Servicios (Faecys) y los empresarios nucleados en la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (Udeca).

Esto recrudeció una vez más el viejo conflicto entre el SEC y la Cámara de Comercio provincial. Esto se debe a que la entidad que nuclea a los empresarios pretende que la actividad sea normal argumentando que por la baja rentabilidad no pueden tener menos días de venta al público. Sin embargo la postura por parte del sindicato se encuentra totalmente firme, es decir de que las persianas de los locales permanezcan cerradas y se haga respetar el día de descanso que establece la ley.

"Están queriendo desconocer un acuerdo que firmaron las entidades de las que son parte y dicen algo que no tiene sentido. El año anterior se pasó del sábado al lunes para evitar una baja en las ventas y a esta altura del mes no se vende casi nada. No creo que hayan más pérdidas de las que ya tienen", aseguró.

Al mismo tiempo afirmó que aquellas personas que quieran comprar algo el día lunes, deberán hacerlo el fin de semana o en su defecto el próximo martes. Asimismo desde el SEC dan por cerrada esta discusión, ya que los trabajadores van a tener su asueto.

Para finalizar, la Secretaria General dio detalles del festejo oficial que tendrán los empleados de comercio el próximo domingo en el camping que tiene el SEC en el departamento de Rawson. El mismo se llevará a cabo con burbujas, y contará con grandes sorteos para los empleados de comercio, el recital de la banda cuartetera Omega y un show de fuegos artificiales sin sonidos.