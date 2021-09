El Foro de Abogados sacó un nuevo comunicado y respaldó a Sofía Lloveras

Luego de que varias entidades se expresaran repudiando el posteo que realizó la vicedirectora del Foro de Abogados, Sofía Lloveras, sobre los empleados públicos. Como medida de respaldo, el Directorio del Foro de Abogados de San Juan emitió un comunicado expresando que, “instamos a las instituciones y comunidad en general, que se manifiestan en cualquier sentido, a hacerlo en un marco de tolerancia, y respeto a la libertad de expresión y diversidad de ideas”.

Así mismo, aclararon que las expresiones de Sofía Lloveras, “fueron efectuadas en sus redes sociales particulares y privadas, sin arrogarse a la representación de esta institución”.

Finalmente, apuntaron que este sucesos no puede afectar el ejercicio de la justicia y la tarea de la institución.

Sofía Lloveras, en dialogo con Canal 13 explicó los hechos y dijo que el posteo fue una “humorada, un meme”. Y remarcó que, “no me parece grave, no me parece significativo, es simplemente una humorada"