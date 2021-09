Pedirán hisopados semanales en preuniversitarios de cara a la presencialidad total

Durante el pasado miércoles 22 de septiembre, tras cuatro horas de reunión, se acordó el regreso a la presencialidad total en los colegios preuniversitarios. Acerca de esto desde los gremios pusieron una importante condición para que esto pueda darse de la mejora manera posible: que se hagan hisopados semanales.

Jaime Barcelona, secretario general de ADICUS, reveló ya habían llegado a un acuerdo para regresar con burbujas pero con un 50% de aforo. Sin embargo desde el Ministerio de Educación consideraron que ya estaban las condiciones dadas para retomar la presencialidad plena en las instituciones. Debido a esto ese trato quedó sin efecto por lo que hubo una nuevo encuentro para acordar las medidas necesarias para materializar este retorno.

"Si bien nuestro estatus sanitario es mejor, entendemos que la pandemia no ha terminado y no hay que relajarse. No tenemos que relajarnos en los controles de higiene y de hisopado. Entendemos que a los docentes que no se hayan vacunado, a los alumnos y a los que tengan síntomas, se los tiene que hisopar inmediatamente. A los que no tengan la vacuna al menos una vez a la semana para ver cual es la situación, es algo preventivo", expresó.

Sumado a esto, para poder retomar las clases en estos institutos con la totalidad del alumnado, pidieron que se les garantice el cumplimiento del protocolo. Buscan que se respete tanto las higiene de los distintos lugares utilizados como el distanciamiento social entre los concurrentes.

"Las condiciones que hemos pedido es una garantía del cumplimiento del protocolo en lo que tiene que ver con la sanitización, medición de temperatura, ventilación y el distanciamiento de dos metros entre docentes de alumnos a la vez que las salas de preceptores se puedan dividir en dos o tres salas para que no estén todos amontonados", sentenció.