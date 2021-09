Sin acuerdo, desde el SEC ratifican el feriado para el comercio sanjuanino

Pasado el mediodía de este viernes la Subsecretaría de Trabajo convocó a todos los sectores del comercio a una audiencia para terminar de definir el asueto o no para el próximo lunes que debería ser feriado para el empleado mercantil. Durante el encuentro las partes no llegaron a un punto en común, sin embargo desde el SEC ratificaron el feriado para el comercio sanjuanino.

Tras la reunión llevada a cabo, la secretaria general Mirna Moral manifestó que no termina de comprender porque desde las cámaras comerciales desconocen lo planteado por la ley. De hecho, la celebración está estipulada por Ley 26.541 y el traslado fue acordado por los representantes de la Federación de Empleados de Comercios y Servicios (Faecys) y los empresarios nucleados en la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (Udeca).

Sin embargo desde las federaciones están dispuestos a abrir los comercios, ya que según argumentaron que disminuyen las ventas en un contexto de crisis. Ante esto Moral afirmó que se busca desconocer un acuerdo que firmaron las entidades de las que son parte. “A esta altura del mes no se vende casi nada, no creo que hayan más pérdidas de las que ya tienen porque el sanjuanino puede comprar durante el fin de semana o el martes. No se pierde ninguna venta”, aseveró.

Asimismo desde el SEC aseguraron que están visitando los comercios para que todos estén al tanto de que no deben trabajar el próximo lunes.

En tanto el subsecretario Oribe contó que se llevaran a cabo inspecciones para constatar que no obliguen a ir a los empleados a trabajar. Estos irán acompañados de las patrullas formadas por el SEC para constatar que se haga cumplir lo que dice la ley que está homologada bajo la Secretaría de Gobierno.

“En la resolución no han acordado las partes, tanto la Cámara de Comercio, como la Federación Económica se hicieron presentes han expresado que no van a acatar este acuerdo que fue homologó a nivel nacional”, expresó Oribe. Por ello la Policía de Trabajo hará inspecciones el próximo lunes para verificar quienes fueron a trabajar obligados.

En desarrollo...