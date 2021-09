Su hijo murió en Brasil y necesita $350.000 para repatriar sus restos

El pasado 25 de julio, Silvina de Paz recibió una terrible noticia: su hijo Rodrigo, que se encontraba en Brasil, había sido encontrado sin vida. En medio de una investigación para conocer los motivos de su muerte, la mujer busca ayuda para poder repatriar los restos del chico fallecido. A casi tres meses del hecho, decidió difundir su cuenta (CBU 045009402800061615322), a la espera de que la gente le dé una mano.

Silvina necesita 3.500 dólares -casi $350.000- para poder traer las cenizas de Rodrigo una vez que el cuerpo sea cremado en Minas Gerais. 'No he tenido ninguna solución, ni en Casa de Gobierno ni en Acción Social, me mandan de un lado para otro pero hace tres meses que estoy así', sostuvo la mujer y agregó que el caso por la muerte de su hijo en Brasil sigue abierto ya que sospechan que pudo haber sido un crimen.

'Están investigando para dar con unos hombres. Las amigas de mi hijo declararon que un hombre no lo quería a Rodrigo y desde su muerte él desapareció y lo están buscando. Me dijeron que ese no es el impedimento para repatriar el cuerpo sino que también tengo que conseguir para pagar un abogado en Brasil para lo cual tampoco tengo. Un juez tiene que dar la orden de la cremación para que sea gratuito', contó.

En este sentido, la mujer agregó que al no estar ella en Brasil se hace más difícil concretar el trámite porque telefónicamente, al hablar en distintos idiomas (español y portugués), la mayoría de las veces no se entienden. 'Me llamaron del Consulado para que tratara de buscar la forma de tener el dinero porque ha pasado mucho tiempo. Desde la funeraria me dijeron que el cuerpo está en descomposición', destacó.

Ante esto, necesitan urgente la orden del juez para poder cremarlo pero hasta el momento no obtuvo una solución. 'No recibo ayuda de ningún lado. Llamo a Brasil y como hablan en portugués no entiendo o no me entienden y me cortan, así es imposible. Antes no podía viajar por la pandemia y ahora la frontera está abierta pero necesito los pasajes y lugar donde hospedarme para hacer rápido los trámites', lamentó.