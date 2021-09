Con quemaduras, avanza la salud del bebé aeroevacuado desde Rodeo

Durante la pasada semana, un bebito de nueve meses fue trasladado de urgencia desde Rodeo, departamento de Iglesia, hacia el Hospital Rawson tras haberse quemado con agua caliente. El menor de edad se encuentra evolucionando favorablemente con un 18% de quemaduras en su cuerpo días después haber llegado hasta el nosocomio capitalino en uno de los helicópteros sanitarios de la provincia.

De acuerdo a la información oficial, el bebé está internado en el Hospital Marcial Quiroga con la mayor parte de sus quemaduras en el rostro, tórax, y miembros superiores, es decir un 18% de su cuerpo. Esto quiere decir que puede continuar su recuperación bajo curaciones en el servicio del quemado del nosocomio con la compañía de su mamá.

Afortunadamente las heridas no fueron tan graves como se pensó desde un principio. Esto ayudó a que desde el centro asistencial, en un primer momento fue el Hospital Rawson, revelaran que el paciente estaba estable y no era considerado paciente de riesgo. Sumado a esto destacaron que no se encontraba con asistencia respiratoria.

Cabe destacar que desde un primer momento, las autoridades policiales revelaron que al pequeño se le había caído agua hirviendo en un descuido. De modo que deberá continuar con un tratamiento específico para quemados hasta lograr su recuperación al 100%.