Desesperado pedido de una madre: busca testigos para esclarecer la muerte de su hijo

Se trata de un caso que sorprendió a la localidad de Pocito un 16 de septiembre de 2019, cuando Claudio Agustín Flores Delgado (13) volvía de la escuela con su hermano Juan Flores Delgado y fue atropellado luego de bajar del colectivo de la línea 16 en calle intendente Joaquín Uñac entre 8 y 9. Ahora la madre, Estela Delgado, busca testigos para esclarecer la muerte del chicho para que se pueda resolver el caso.

Según contó Estela, los chicos le pidieron al colectivero que los dejara pasando la Mendoza y Calle 8, en el quiosco “Los Miranda”, pero el chofer los dejó en frente de la casa donde alquilaba en aquel momento, estacionándose en doble fila. “En el lugar había una camioneta, el colectivo debía estacionar adelante o atrás. Se paró al lado y dejo el colectivo en el medio de la calle. El chofer del colectivo les dijo que pasen por adelante del colectivo y crucen porque no viene nadie. Cuando los chicos cruzaron venia un auto a toda velocidad y mató a uno de ellos”, contó angustiada la mujer.

Archivo del 16 de septiembre de 2019, día de la muerte de Claudio Agustín Flores Delgado

Actualmente, Estela Delgado se encuentra en la búsqueda de testigos ye que aseguró que la policía no tomó testimonios en aquel momento. “El juez que fue a ver el colectivo hizo que los pasajeros bajen de un colectivo y suban a otro, por lo que no hay testigos. Hoy para que se pueda hacer justicia por mi hijo necesito tres testigos y yo no conozco a nadie en pocito”, expresó y agregó, “la policía no tomo testigos, ahora los tengo que buscar por voluntad mía, espero lleguemos la gente que se apiade de mí y pueda declarar”.

La mujer recordó acongojada a su hijo y pidió ayuda de la población. “Yo quiero que ese hombre valla preso, que no quede en caso en la nada, era un niño de 13 años, me lo llevaron con toda la juventud y la alegría que él tenía. No de donde más puedo encontrar a los testigos”, declaró y solicitó que quien haya sido testigo del hecho se comunique al 2645199111 por llamada o WhatsApp.