Foto que conmovió las redes: Caucetera que vende pastelitos para poder estudiar

Analía Córdoba es una joven mamá de 31 años, estudiante de la carrera de Auxiliar de Enfermería y además vende pastelitos. Su historia se hizo viral en las redes sociales luego de que, algún vecino de Lotes de Álvarez publicara en el grupo de Whatsapp una foto suya, con el uniforme de enfermera vendiendo pastelitos los cuales solventan los gastos de su humilde familia.

Por medio de video llamada, Analía contó por la pantalla de Compacto 13, cómo vive el día a día en el oficio de los pastelitos, como mamá de Thiago Zaira y Nico y como estudiante de enfermería. “A veces estoy desde la una a las tres de la tarde tratando de freír y salgo a vender pastelitos y cosas dulces para solventar mi estudio y mi carrera, para solventar el tema de los pasajes, el pago del mes del instituto y el gasto de la familia porque ahora que mi marido se quedó sin trabajo estamos saliendo adelante con eso”, contó Córdoba.

Luego de hacer un recorrido de ventas se traslada desde Caucete hasta capital para cursar las últimas materias de su carrera desde las 5 a la 8 de la tarde, “me traslado a la capital en colectivo 119 o 19, el que pueda tomar primero cursa en la tarde desde las”.

Hoy como todos los du00edas salu00ed a vender y como se me Asia tarde me dispuse a ponerme la chaqueta de enfermeru00eda que es la... Posted by Analia Cordoba on Wednesday, September 22, 2021

Actualmente vive con su pareja y sus tres hijos en un ranchito de barro en un lote que comparte con su madre que siempre le ayuda con sus necesidades. “Es una casita precaria, no tenemos agua, acá viene el tanque y trae. Tampoco tenemos luz lamentablemente, mi mama me pasa desde la casa de ella a la mía”, dijo Analía y contó que además tiene problemas de filtración, “se nos complica cuando lleve, siempre ponemos un nailon, pero llega un tiempo en que nos llovemos y nos vamos a lo de mi mama o a los de mi suegra y allá nos dan lugar por unos días”.

Se mostró muy agradecida por el reconocimiento que hicieron los vecinos a su esfuerzo, y luego decidió contar su experiencia en su cuenta de Facebook. “Decidí subirla y contar la experiencia que viví ese día, la buena onda de la gente, me felicitaban, me deseaban mucha fuerza, que no abandonara, que por más dura que fuera la vida que tratara de salir adelante”, expresó agradecida.

Siempre quiso estudiar perito forense, “es un carrera muy linda, pero me incliné más por el lado de la enfermería para tener una salida más rápida y salir adelante con mi familia. En diciembre gracias a dios me recibo si todo va bien”, declaró la joven estudiante que solo hizo un humilde pedido a quien quiera ayudarla, “me gustaría que me ayude con una ollita más grande o una freidora, porque la que tengo es muy chiquita”, finalizó Analía.