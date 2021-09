Cómo sigue la joven sanjuanina que contrajo coronavirus y hongo negro

Victoria Mitre de 19 años, oriunda de Caucete, venció a dos graves enfermedad en tan solo unos meses: el coronavirus y el hongo negro. Tras permanecer 25 días intubada en Terapia Intensiva, Victoria se encuentra rehabilitándose y con signos de mejoría. "Gracias a Dios lo puedo contar. Ahora estoy bien, en estos momentos me encuentro en la Clínica Los Aromos", comentó la joven en Compacto 13.

La joven caucetera se contagio de coronavirus en mayo de este año y debió recibir oxígeno en el Hospital Dr. César Aguilar. Como su cuadro de salud fue empeorando por lo que Victoria fue trasladada hasta el Hospital Español, en Capital. "Me pasaron plaquetas y no me hicieron nada; mis pulmones iban empeorando y por eso me pasaron a Terapia Intensiva", explicó Victoria. Fue allí que Mitre contrajo el hongo negro.

Luego de pasar 25 días intubada en Terapia Intensiva, Victoria fue trasladada a una Terapia Intermedia. "Me plantearon de realizar una internación domiciliaria para rehabilitarme aunque me iba a tarde el doble. Así decidí hacerlo ambulatorio en la Clínica Los Aromos", destacó. Sobre su estado de salud, la caucetera afirmó que "se me acalambra el pie, pierdo sensibilidad y tengo poca circulación de sangre". "Mi diagnóstico actual es miopatía y espero en un mes estar completamente rehabilitada", finalizó.