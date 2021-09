El día que buscaron a Tellechea en el Dique de Ullum por la pista de un 'arrepentido'

Este martes 28 de septiembre se cumplen 17 años de la desaparición forzada del ingeniero sanjuanino Raúl Félix Tellechea. Aun sin saber qué le pasó, su familia sigue exigiendo justicia mientras la causa ya fue elevada a juicio y tiene a 10 imputados en la mira.

Hace varios años, la esperanza de hallarlo, llevó a sus familiares a seguir una pista que hacía suponer lo peor. El llamado telefónico un arrepentido y figura clave en la investigación, Sebastián Cortéz Páez, fue el detonante para que se movilizara una gran cantidad de gente hasta un lugar específico en el Dique de Ullum.

Todo ocurrió casi una semana después de la desaparición de Tellechea aquel 28 de septiembre del 2004. Cortéz Páez, presuntamente arrepentido, llamó a uno de los hijos del ingeniero y le dio una ubicación especifica en la zona del dique de Ullum. Le dijo que ahí habían enterrado los restos de su padre tras tenerlo secuestrado durante varios días.

Raúl Tellechea

Así lo contó Nani Hobeika, la última pareja de Tellechea en Canal 13. En concreto, Cortéz Páez le dijo a Mauricio (hijo de Raúl) que cuidó a Tellechea cuando estuvo secuestrado. “Él dijo que lo había hecho por una cuestión de dinero, pero está en la causa y está procesado. El hombre dijo que a Raúl lo llevaron de su casa y lo encerraron en un departamento del barrio San Martín. Ahí lo tuvieron desde el martes y el sábado falleció por falta de insulina.”, relató la mujer.

“Él dijo que se arrepentía de lo que hizo y por eso llamaba a Mauricio. También dijo que no conocía a las personas detrás del hecho y que solo recibía informes telefónicos. No dijo haber estado en contacto con los demás”, añadió.

Además, Cortéz Páez, le hizo un croquis del presunto lugar donde habían enterrado el cuerpo de Tellechea. “Le dijo que en lo habían enterrado en Ullum cerca de Palmar del Lago donde había un terreno removido y un fueguito al lado. Los hombres de Todos por Raúl inmediatamente fueron a esa zona y encontraron el lugar tal cual había sido explicado por el arrepentido.

Luego, una persona del grupo llamó al ex comisario Mario León (a cargo de la investigación del hecho) y él les dijo que vuelvan todos porque tenían que tener una orden judicial para remover el terreno”, comentó Hobeika.

Horas más tarde, con una orden judicial, personal policial realizó una búsqueda en la zona con máquinas, pero aseguraron que no habían encontrado nada.

Con el correr de las horas, las esperanzas de hallar algún rastro de Raúl se desvanecieron casi por completo. Casi, porque Nani Hobeika puso en duda ese operativo. “Mandaron hasta una máquina retroexcavadora. No es la forma me parece de buscar un cuerpo. Los que más o menos saben cómo se busca una persona no se lleva una retroexcavadora, y todo quedó mezclado. El informe dijo que no se encontró nada”, relató la mujer.

Es que luego de tal revuelo, la ex pareja de Tellechea recibió una llamada telefónica que hizo dudar sobre la veracidad del informe policial tras dicha búsqueda. “Recibí la llamada de una persona que tiene su hijo en la policía y me dijo que se alegra porque habían encontrado a Raúl. Yo le dije que no habían encontrado nada, pero ella me insistió que a su hijo le había llegado la información de que lo habían encontrado”, contó.

Ante esta situación, esta persona fue convocada por la Justicia a dar su testimonio, pero al momento de hacerlo manifestó no saber nada.

En la reveladora entrevista que dio Nani Hobeika a Canal 13, la mujer expresó una de sus hipótesis sobre lo que le pasó a Tellechea. “Y en realidad nosotros pensamos que fue un apriete que se les fue de las manos. Un apriete para mantenerlo callado y el hecho que fuera insulina dependiente y tenerlo tanto tiempo sin su medicación puede haber provocado su muerte”.

Por último, Hobeika señaló: “No vamos a saber nunca donde está Raúl, no creo que lo sepamos, pero por lo menos queremos saber qué le pasó, cómo fue. Lo que si se sabe es que Raúl no está y fue una desaparición forzada. Estamos absolutamente seguros de eso”, finalizó.

Cabe recordar que Tellechea desapareció tras un conflicto con los directivos de la Mutual de la UNSJ donde trabajaba como informático. Los problemas en su trabajo eran de vieja data y él le había manifestado a su pareja que quería cambiar de trabajo. Sin embargo, repentinamente despareció sin dejar rastros.

En este contexto, luego de que se conociera la noticia de su desaparición, desde la entidad denunciaron un faltante de $10.000 de sus arcas y acusaron a Tellechea de haberse fugado con el dinero.

Esta causa fue tramitada por la Justicia que resolvió absolver a Tellechea por esta acusación.

Otra esperanza desvanecida

El año pasado, la hipótesis de hallar alguna pista se reavivó luego de que unos trabajadores encontraran restos óseos mientras construían un barrio en el departamento Albardón.

Esto llamó la atención de la defensa de la familia Tellechea que pidió la intervención de un reconocido organismo para investigar el origen de dichos restos. El abogado de la familia, Conrado Suárez Jofré informó a Canal 13 en aquella ocasión que incluso presentaron el pedido en el 3° Juzgado de instrucción para que convoquen al Equipo Argentino de Antropología Forense. El lugar del hallazgo de restos óseos en Albaradón

Para el letrado, los hallazgos de esos restos óseos tenían cierta coincidencia con elementos de la investigación del caso Tellechea. "No se trata de los restos de Tellechea. Se trata de una determinada circunstancia que está asociada o que se puede asociar con la desaparición del ingeniero por las particularidades del hallazgo", aclaró Suárez.

Suárez Jofré, también se refirió en esa oportunidad al lugar del hallazgo de los huesos en Albardón. "Antes había en ese lugar una finca que lindaba con la calle Sarmiento. Es un terreno de unas 12 hectáreas que fue tierra de cultivos. El hallazgo de los restos se dio en el extremo norte de esa finca donde actualmente se encuentra un barrio en construcción".

Los restos óseos fueron hallados por trabajadores que excavaban pozos negros en la obra del barrio San Martín a pocos metros del Parque Latinoamericano de Albardón el jueves 15 de octubre del 2020.

Pese a la expectativa de hallar alguna pista, los investigadores del Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo Mariano Gambier de la UNSJ indicaron que los restos hallados eran de antigua data.

Este martes, familiares y amigos del ingeniero realizaran una nueva manifestación para exigir justicia y respuestas.