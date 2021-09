Escuela Bernardino Rivdavia: trasladarán a otro edificio a un tercio del alumnado

Desde hace algunas semanas los directivos de la Escuela Bernardino Rivadavia mantienen un conflicto con algunos de los padres. El reclamo de los papás en un principio fue que se agilizaran las obras de reparación en el lugar, para que sus hijos puedan cursar seguros. Sin embargo desde Educación tomaron la decisión de trasladar a otro edifico a parte del alumnado.

Según lo que explicó Alejandro Lampazona de Educación Primaria del Ministerio a medios locales, el lugar elegido en la escuela Obreros del Porvenir. Allí serán trasladados aproximadamente 350 de los 900 alumnos que cursaban en las instalaciones de la Bernardino Rivadavia.

Todavía no esta bien definido cuáles de esos estudiantes van a ser trasladados. Esto se debe a que hay situaciones en donde hay hermanos que van a este establecimiento educativo, a distintos cursos. Entonces en ese caso sería una gran complicación para la familia si llegaran a separarlos.

Finalmente es importante destacar dos cuestiones. La primera trata de que los chicos que se queden en su escuela original no corren ningún tipo de peligro. Todos los daños producidos por el terremoto se produjeron en el Ala Sur, la cual esta en desuso completamente. Por otro lado quienes asisten a Obres del Porvenir no van en el turno mañana, por lo que no se cruzarán entre sí.