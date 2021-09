Roberto Bastianelli quien es Conductista Canino detalló en BANDA ANCHA cuales son las 4 reglas de oro de la educación de un cachorro. Las mismas las calificó como "inquebrantables".

El conductista sanjuanino dio a conocer que son 4 las reglas a tener en cuenta a la hora de criar una mascota. Ante esto resaltó que el mundo de los perros está regida por un Alfa. A la vez mencionó que no es un tema práctico y democrático ya que se hace lo que manda el Alfa sin ningún tipo de negociación.

La primera es nadie se acerca al Alfa mientras come. Según la comparación del especialista cuando el Alfa come, el resto de la manada se retira a un rincón que se llama umbral y desde allí observa. Cuando el alfa se satisface recién puede acercarse. Por lo que cuando los dueños están comiendo el perro no se puede acercar a la mesa.

La segunda regla del oro es: nadie duerme mejor que alfa ya que él siempre el mejor lugar y nadie ocupa su lugar. Por tal motivo el perro no debe dormir en la cama no puede dormir en el dormitorio.

La tercera de las reglas mencionadas es: nadie le pone una pata al Alfa. Es por lo que este conductista detalló que el perro no se puede subir a la falda de su dueño o ponerle las patas en su falda. Esto es considerado una falta de respeto.

La cuarta y última de las reglas es que: nadie le debe lengüetear al Alfa. Esta comparativo la hizo con el momento de caricia al animal, ya que también es visto como un avasallamiento de la mascota para con su dueño.

Para finalizar el especialista indicó "si nosotros infligimos alguna vez estos cuatro reglas, es como si usted tiene un adolescente y le dice yo no soy tu papá yo soy tu amiguito". Por lo que los roles se ven difusos y los límites inexistentes.