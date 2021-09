Se recibió la joven que soñaba con ser Policía y necesita una costosa operación

La emoción de Florencia Bernales , de 23 años, se sintió en su voz cuando este martes fue contactada por Compacto 13 para saber cómo marchaba su situación. La joven sanjuanina contó que, si bien todavía no puede operarse, puesto que el trámite sigue avanzando en el Centro Cívico, se alegría viene de que pudo recibirse de la Diplomatura de Seguridad Ciudadana.

La muchacha que soñaba con ser Policía, está cada día más cerca de su sueño. Ella sufre de astigmatismo leve, por lo que con una operación puede lograr ser apta para ser recibida en la fuerza, y empuñar un arma, al servicio de los sanjuaninos. ‘Ya queda poco para que salga mi expediente y pueda operarme. La cirugía y la recuperación son cortas, por lo que tengo fe que antes de fin de año ya reciba mi nombramiento’, manifestó.

A una semana de que le entregaran su título, Florencia no lo puede creer. Tampoco su mamá que le dice frecuentemente que la imagina con uniforme, lo cual le hace poner la piel de gallina, según confesó la joven recibida. La nota que le hizo Compacto 13 y replicó Diario 13, llegó a muchos sanjuaninos que se solidarizaron con su situación, al empatizar con su historia, pero fundamentalmente, con el sueño de ser Policía, para ayudar a su familia a salir adelante. ‘Soy muy tímida, esto me supero, llegué al monto que estaba juntando, y recibí mucho apoyo de muchas personas con empatía, es increíble la gente que me llamó’, contó emocionada.

La historia de Florencia Bernales: de soñar con ser Policía y necesitar una costosa cirugía para cumplirlo, a recibirse y tener fe de operarse y obtener el nombramiento antes de fin de año

Una sanjuanina que desde muy pequeña sueña con ser Policía, tiene su sueño intacto, firme, a pesar de una prueba que le toca sortear. La joven, que en 2019 cursó la carrera en la escuela de Policía de San Juan, tiene astigmatismo leve, por lo que con una operación puede lograr ser apta para ser recibida en la fuerza, y empuñar un arma, al servicio de los sanjuaninos.

Se trata de Florencia Bernales, una mamá de una nena de 5, que cuida niños para ahorrar para conseguir lo que tanto anhela. Su pareja, un ayudante de albañil, la apoya desde hace tiempo ya. Su familia, amigos y compañeros de cursado en la carrera la están ayudando vendiendo y comprándole números para una rifa, cuyo fin es juntar 100 mil pesos para poder operarse.

La joven aspirante a Policía charló con Compacto 13 este lunes, y contó que a pesar de lo difícil del monto que necesita juntar, ella no pierde la fe. La esperanza de activar la nobleza y solidaridad de los sanjuaninos está intacta en ella. ‘Es un sueño desde muy chiquita. Tuve varias pruebas y las he pasado. Tengo fe de que esta también’, aseguró a Canal 13.

Florencia inició un expediente por su caso en Desarrollo Humano, el cual todavía está en trámite. Los insumos para su operación son costosos. Para hacer posible la operación, la sanjuanina necesita 100 mil pesos, puesto que 42 mil pesos cuesta cada lente intraocular y 8 mil pesos la anestesia para cada ojo. La recuperación no será cosa de unos días, pero el tiempo para juntar el dinero necesario la apremia, porque le darían turno a mediados o fines de agosto. Sin embargo, a la aspirante a Policía nada la hace claudicar en su esperanza de conseguir juntar la suma necesaria.

La joven mamá contó a Canal 13 que en la fuerza le exigen tener una visión perfecta. La operación ayudaría a eso, por lo que apela a la solidaridad de los sanjuaninos.