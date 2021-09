Desde Radio Colón dijeron que ayer se enteraron de la expropiación

Luego de los anuncios del Gobernador de la provincia en cuanto a la nueva ubicación de la Ciudad Judicial en el predio que pertenece a Radio Colón y la expropiación de este terreno, bajo la denominación expropiación Montes-Graffigna, Hugo Ramírez, director de LV1 Radio Colón, expresó mediante comunicación telefónica con otro medio sanjuanino, “no teníamos ningún conocimiento de que esto podía suceder”, y añadió “ayer me enteré de esta situación de expropiación, lo primero que hice fue consultar al abogado de la empresa y él va a hacer las consultas pertinentes al Gobierno”.

La antena de Radio Colón está ubicada hace años en ese predio al igual que la planta transmisora, y desde sus inicios nunca dejó de emitir señal ni contenidos por lo que el director de Radio Colón explicó, “la planta transmisora está en uso, la antena está en uso, nunca dejó de usarse”. Ramírez destacó “todas nuestras frecuencias -AM 560, FM 98.5 FM 106.3- dependen de esa planta transmisora y la antena es importantísima para poder transmitir AM. La antena está vigente, en uso, nunca dejó de usarse, nunca dejó de transmitir la radio”.

Por otra parte, explicó que están a la espera de recibir las notificaciones oficiales del gobierno para poder saber que va a suceder realmente. Y confirmó que sin la torre la radio dejaría de emitir su transmisión, a lo que explicó “hoy me interiorizaré sobre esto porque todavía no sé nada, pero los detalles técnicos son que sin la torre dejaría de funcionar la radio”.

Además, explicó que todos los componentes están colocados correctamente porque así lo estipula ENACOM (Ente Nacional de Comunicación) y que todo está controlado periódicamente. Y apuntó, “me parece que hay un poco de desconocimiento en estas cosas”, haciendo referencia a los dichos del ministro Julio Ortiz Andino sobre el estado de la antena.

Por otra parte, Hugo Ramírez hizo hincapié en que nunca recibió notificación por parte del Gobierno sobre esta situación y expresó, “yo me enteré por el diario, porque un amigo me dijo ‘lee el diario’, no tengo ninguna comunicación oficial de ninguna naturaleza, ni tampoco llegó a la Radio”.

“Me gustaría poder darle respuestas a la ciudadanía, porque realmente esa torre es un icono de San Juan, y pertenece a la historia de San Juan, no puedo decir nada porque no se nada. Lo único que si le puedo decir es lo siguiente, y esto es para conocimiento en general de los sanjuaninos. Esa torre originariamente medía 326 metros cuando esa torre se compró y se colocó, esa torre fue la primera que se instaló en Argentina. Algunos decían que era la torre más alta de Sudamérica”, destacó el director de Radio Colón y expresó “yo creo que con que sea la más alta de Argentina ya es un patrimonio nuestro”.

Hugo Ramírez, director de Radio Colón, concluyó explicando "técnicamente no se puede poner nada abajo y al rededor de la torre". Ramírez apuntó, "si quieren hacer algún proyecto que esté pensado y la expropiación, esa torre la tienen que sacar porque técnicamente no se puede poner nada que esté ahí rodeando a la torre".

Fuente: Radio AM 1020