Nombraron una plaza en memoria de Rocío Villalón, victima de femicidio en 2013

El 28 de septiembre se cumplieron 8 años del femicidio de Rocío Villalón, joven de 16 años que fue brutalmente asesinada y por la cual el que era su pareja, Fernando Flores, se encuentra cumpliendo prisión perpetua. A raíz de este nuevo aniversario, inauguraron una plaza con su nombre, en el barrio Valle Grande, donde todavía reside su mamá, Silvana Villalón. "La idea es recordar que ella estuvo acá y que fue asesinada", remarcó Silvana en Compacto 13.

Bajo el nombre Ni una Menos Rocío Villalón, la plaza ubicada en Rivadavia lleva una placa para conmemorar el aniversario de su muerte. Gracias a la gestión de la asociación Amas de Casa es que Silvana consiguió mantener la memoria de su hija víctima de femicidio. "Aprovecho para pedirle una ayuda al intendente de Rivadavia para que la plaza repunte, tenga su arboleda, y sus juegos. Que sepa que es la primera plaza dedicada a una mujer asesinada", resaltó Silvana.

Si bien Flores fue condenado a prisión perpetua, todavía quedan interrogantes y sospechoso en la causa del femicidio. "No se pudo dar con el ADN femenino que se encontró en las uñas de Rocío", puntualizó Silvana. Es por este motivo que Silvana planea enviar una carta a la ministra de Gobierno, Fabiola Aubone para que "apruebe mi pedido de aumento de la recompensa, así eso ayude a que las personas que saben algo lo digan".

"Han pasado 8 años largos de levantarse todos los días y tenerla que luchar porque no es que haya terminado. El dolor siempre va a estar hasta que me tenga que juntar con ella", expresó Silvana. Según la madre de Rocío, entre los sospechosos del caso se encuentran Claudia Pino, Vanina Valdivia, Luis Aguirre y Ana Sariñano. "Hay muchos que saben qué pasó con mi hija y no lo quieren decir", finalizó.

Rocío fue víctima de un femicidio la madrugada del 28 de septiembre de 2013. El cuerpo sin vida fue encontrado en Calle 8 entre Lemos y Mendoza, en Pocito semi sumergido en una acequia. Ella había estado con Fernando Flores y de acuerdo a lo que se investigó, al menos dos personas más. Fernando Flores, su novio y el único acusado, fue enjuiciado en el 2015 y fue juzgado por femicidio y condenado a perpetua.