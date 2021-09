El 'Flaco' Pailos a solas con Canal 13 previo a su show: 'Lo mejor es el teatro'

Si bien la pandemia cambió la rutina y la forma de vivir de todos prácticamente, algunos de los más afectados fueron los artistas. Debido a la imposibilidad de realizar eventos muy convocantes tuvieron que dedicarse a otro rubro para subsistir o hacer streamings. Acerca de esto el "Flaco" Pailos habló con Canal 13 antes de su regreso a San Juan y dejó en claro que para el lo mejor es el teatro.

El reconocido comediante contó que tuvo que adaptarse a distintas situaciones a lo largo de este contexto pandémico. Por ejemplo empezó a dar algunos shows mediante transmisiones en las distintas redes sociales. Esto es algo que jamás se hubiera imaginado a hacer pero el Covid 19 lo terminó empujando hacia ese lugar.

"Me tuve que adaptar a contar chistes a un teléfono sin saber la reacción de la gente. Cuando terminaba el show me fijaba y la verdad que el denominador común de la gente decía que le habíamos hecho pasar una noche linda. Eso me llevó a hacer más shows por vivos de Instagram y Facebook pero después vinieron los streaming pagos con una entrada muy barata", recordó.

Esta venta de tickets, si bien no tenía los precios habituales, les dio una pequeña ayuda para poder recaudar algo de dinero en un momento tan difícil. No obstante, a pesar del buen recibimiento que tuvo de parte de los usuarios, Pailos aseguró que el hacer su show en un teatro no se compara con nada

"Nos ayudó a nosotros también en la parte de ingresos pero para mi la misión era alegrar a la gente para que la pase lo mejor posible y por suerte lo pudimos hacer, la gente nos agradeció mucho. Las dos modalidades van a quedar pero indudablemente lo mejor es ver la carcajada de la gente aunque tengan el barbijo puesto. Ver la buena onda que tiene el vivo en el teatro", sentenció.

Finalmente cabe destacar que el cordobés nuevamente estará presentando uno de sus shows en la provincia de San Juan. La cita es el próximo domingo 3 de octubre a las 20:30 en la Sala del Sol. Las entradas tiene un valor de 1.000 pesos argentinos y podrán adquirirse mediante la plataforma llamada "Passline"