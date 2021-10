Músicos sanjuaninos repudian el cobro del 30% de taquilla: "Nos parece injusto"

Desde que el Gobierno provincial habilitó los espectáculos artísticos en bares, con público sentado en burbuja, bandas y artistas locales pudieron volver a pisar los escenarios sanjuaninos. Pero, según denuncia la Organización de Músicos Unidos Sanjuaninos (OMUS), algunos dueños de boliches y bares comenzaron a cobrar un 30% de la taquilla, cosa que no sucedía antes de la pandemia. "Ellos creen que nos hacen un favor al prestarnos un espacio para tocar, pero consideramos que estamos trabajando en conjunto con ellos, como equipo", sostuvo a Diario 13 Rubén Yakin, vicepresidente de la OMUS.

Para Yakin, los dueños "piensan que con el 30% de taquilla que nos están pidiendo, los músicos estaríamos pagando el sonido que nos proveen, las luces o incluso el escenario. A lo cual entendemos que eso que nos piden pagar en concepto de entradas en realidad es parte del capital de ellos, es parte de su inversión". Es decir, "el bolichero ya pagó ese sonido y las luces mucho antes de la pandemia por lo que creemos que con esto quieren recuperar el dinero perdido durante estos 17 meses que no trabajaron", argumentó.

el mensaje de OMUS

Como es de público conocimiento, a partir de agosto de este año se permitió el regreso de los recitales de bandas y solitas en San Juan. Aunque, el aforo del 70% de capacidad de la sala para estos espectáculos "perjudicó a las bandas también", por lo que la decisión de algunos bares de cobrar un porcentaje fijo "nos parece totalmente injusto", resaltó Yakin. "En San Juan no hay una cultura de que bares y boliches tengan un especio con sonido para músicos. Siempre son los mismos 3 lugares por lo que las bandas tiene que ir rotando", explicó.

Es decir que además del aforo, sumado a la poca cantidad de espacios para tocar, "muchas bandas terminan accediendo a dar ese 30% de la taquilla". "El bolichero no sabe el esfuerzo que nosotros realizamos para llevar gente. Muchas veces nos dan fechas un domingo 30, o sea fin de mes y cuando nadie puede. Pero incluso así la gente se acerca a apoyarnos, consumiendo bebida y comida que beneficia al local", detalló Yakin. Actualmente OMUS se encuentra en negociaciones con los dueños de los bares para poder llegar a un acuerdo que beneficie a las partes.

OMA SJ

Por otro lado, Canal 13 consultó a la Organización de Músicos Autoconvocados (OMA) de San Juan sobre la problemática suscitada. "Todavía no estamos interiorizados en el tema, obviamente estamos a favor de que los músicos cobren bien y que no les hagan pagar nada aparte por actuar", expresó Fabricio Pérez, secretario de la organización. En esta línea, Pérez recordó que "no hay una regulación del trabajo de los músicos en Argentina. La ley nacional de la música habla del fomento pero tiene una segunda parte sin reglamentar sobre los derechos laborales".

"El problema con los dueños de los espacios siempre existió. Es un planteo histórico que nos pasan a todos y hasta que no exista una regulación no se podrá solucionar. Tampoco tenemos un sindicato en San Juan", detalló Pérez. "Necesitamos urgente una regulación del trabajo y derechos laborales de los músicos para que nos ayuden a tarifar las actuaciones en estos espacios", finalizó.