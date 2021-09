"Acercate y conocelo": la historia detrás del jingle contada por Hugo Flores

En las últimas horas se viralizó un insólito jingle del precandidato Marcelo Arancibia, que cuenta con la participación de Hugo Flores, cantante de Omega. "Cuando me mandaron la letra pensé que era un chiste", comentó entre risas el artista en Banda Ancha, sobre la historia detrás del 'Marcelo, acercate y conocelo'.

Flores explicó que fue el consultor de Arancibia quien le pidió grabar el jingle. "El asesor había escuchado un jingle que habíamos hecho para las elecciones de los Gastronómicos y por eso nos contactó", detalló el artista. Pero, cuando finalmente leyó la letra se encontró con la insólita frase de 'Marcelo, acercate y conocelo'.

"Le pregunté al asesor si era un chiste y si iba esa parte al final. Me dijo que sí porque ese era el llamativo", remarcó Flores. Desde el espacio del precandidato a diputado nacional por Consenso Ischigualasto afirmaron que la letra fue compuesta por un joven de 14 años y en conjunto con Omega realizaron el spot.

Consultado sobre si tenía afinidad con Arancibia, el artista fue claro: "El jingle lo hice por una cuestión profesional. La verdad que de política no entiendo nada y tampoco soy de ningún color político. Voto por el que creo que puede llegar a hacer bien las cosas. No es algo que realmente me llama la atención". Asimismo, Flores destacó que ha recibido propuestas políticas pero "lo mío es 100% música, tengo una pasión muy grande por lo que hago".

Por otro lado, Hugo Flores resaltó el nuevo tema "Cuando falla el amor", con el jugador de Sportivo Desamparados, Pablo "Peka" Jofré. "Lleva tres días y tiene casi 20 mil reproducciones en Spotify. Viene muy bien y me han pedido el tema en todas las radios del país. Ahora se viene una difusión más fuerte para está canción que está muy linda", finalizó.