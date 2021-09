La atención médica con turnos volverá a verse afectada por un nuevo paro

Este jueves, 9 de septiembre, habrá un tercer paro por 24 horas del Sindicato Médico como parte de un plan de lucha. Incluso habrá movilización desde las 10:30 de la mañana desde calles Santa Fe y Pueyrredón hasta Casa de Gobierno. El secretario general, Daniel Sanna, sostuvo que la atención con turnos se verá afectada pero dio tranquilidad que el servicio de urgencias, áreas críticas y Covid 19 mantendrán su funcionamiento con normalidad.

'Se respetarán los servicios esenciales pero lo demás se deberá reprogramar. Es la tercera movilización en tres semanas en búsqueda de una respuesta sobre un petitorio presentamos con tres puntos el día 26 de agosto. El primero es el salarial, donde solicitamos llegar al 45% o 50% de aumento de acá hasta fin de año. Segundo es el tema jubilatorio, con el pedido del 82% y el análisis de crear una caja compensadora en la provincia', expresó.

El tercer punto es sobre la aplicación de la Ley de Carrera: 'es una vieja lucha para que se cumpla esto por parte del Gobierno con concursos de ingreso y ascenso. Seguimos sin entender por qué si son cargos presupuestados no se llaman a concurso, o sea no cubrir a dedo, el 15% de nuestros cargos son jerárquicos. No es solamente la remuneración sino al estrés al que están sometidos los médicos permanentemente, y sobre todo en algunas áreas'.

En este sentido, Sanna explicó que tienen los planteles acotados y envejecidos porque no hay renovación durante la pandemia y con que eso se tiene que dar respuesta. 'Hay muchas licencias no otorgadas, gente que no ha descansado como corresponde. Tenemos un ejemplo que acota a la Ley de Licencia y a través de una reglamentación interna del hospital Rawson se modificó la ley anulando el artículo 47, este es un problema serio que tenemos', dijo.

Por último, señaló que la planificación, renovación y adecuación de las plantas funcionales a la demanda actual es algo que hace mucho vienen planteando. 'El 26 de agosto Luis Rueda recibió el petitorio pero el jueves pasado fuimos a buscar su respuesta y no nos recibió, esperamos tener más suerte este jueves', se explayó en referencia a la movilización por la cual, según remarcó, habrá parte asistencial que se verá afectada.