La movida solidaria que tiene como fin ayudar a un querido "ángel" sanjuanino

Una joven sanjuanina se conmovió con la historia de un veterinario que hace 40 años ejerce su profesión desde un lado muy humano, es que él atiende animales callejeros de manera gratuita ya que prevalece su amor por ellos, más allá de lo monetario. Es por esto que para muchas personas Rodolfo Dallazuana es considerado desde un "ángel" hasta un "salvador".

Cientos de mascotas pasaron por las manos de este reconocido veterinario de Capital que ejerce su labor a puro corazón y sin pretensiones económicas. Pero esto es mayormente reconocido por sus iguales, tales como los proteccionistas que enaltecen sus valores al momento de no cobrar cuando aparecen con un animalito rescatado.

Hoy su nombre vuelve a estar en boca de muchos y esta vez es porque algunos de los proteccionistas comenzaron una colecta solidaria para juntar dinero y así ayudarlo con lo que más necesita en la veterinaria. Jimena Soto, quien es la ideóloga de la movida solidaria charló con DIARIO 13 SAN JUAN y dio a conocer que "la verdad es que la campaña se me ocurrió y la hago de corazón. En un principio era "sorpresa" para el doctor, pero a esta altura ya se debe haber enterado. No esperaba la repercusión que tuvo todo esto" .

A la hora de describir a Rodolfo, Jimena detalló "para mi el doctor es un ángel enviado del cielo para salvar patitas, es un hombre noble, dedicado y apasionado por su trabajo. No sé qué sería de muchos si él no estuviera". A Dallazuana lo conoce desde hace varios años cuando llevó a una de sus mascotas, ya que tiene varias, y desde allí se convirtió en su veterinario de "cabecera".

La joven también mencionó que "la ayuda consiste en darle una mano con la veterinaria, ya sea con insumos o dinero, ya que él no cobra mucho por las consultas y no sabemos si detrás de todo eso él tiene necesidades, ya sean personales o en la clínica". Al mismo tiempo ella agregó "por eso lo ideal es colaborar con él, porque se lo merece. A parte que tiene problemas de salud por eso no atiende más tiempo del que lo hace".

"Realmente es algo que siempre quise hacer, desde que hago atender a mis mascotas en la veterinaria, porque es una persona tan buena, y todo el sacrificio que pasó para conseguir su título y ahora se dedica por completo a hacer lo que ama" añadió Soto. Por lo que ella considera que este es el modo que ella encontró para "devolverle un poco de todo lo que él hace por los animalitos".

Las colaboraciones son un éxito hasta el momento, en tan solo los primeros días ya juntó 10 mil pesos, lo que será destinado a comprar elementos necesarios para Rodolfo. Esta colecta tiene como fecha limite el 20 de septiembre, día que le devolverán un poco de todo lo que él da a los animalitos.

Para quienes quieran colaborar con el doctor que tiene su veterinaria a dos cuadras del Estadio Aldo Cantoni, deben comunicarse al 264-5849540