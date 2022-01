Desde Neuquén busca a su familia biológica en San Juan: 'Necesito saber de donde vengo'

Luisa Ana María Castro es una docente de Ingles que nació en San Juan hace 55 años, su padre era un sanjuanino militar retirado en la década del 60 y su madre era docente oriunda de Neuquén. Si bien vivió muchos años en la provincia sureña, también lo hizo en San Juan con su marido e hijos. Pero el mayor cambio de su vida fue hace 15 años, cuando todo lo que creía conocer no era de ese modo. Es que conoció que quienes la habían criado no eran sus padres biológicos.

Pero esto no solamente fue un balde de agua para ella, sino también para su hermano mayor, quien igual que ella no eran sus hijos de sangre, aunque tampoco eran hermanos biológicos. Sucede que un pediatra los había entregado al momento de nacer a esta pareja que luego de casarse se radicó en San Juan. El nacimiento de Luisa fue en el 67, por lo que aseguró que este acontecimiento no tiene enlace con los desaparecidos con la dictadura.

Al momento de dar cuenta de la realidad familiar, ella y su hermano les consultaron a sus padres adoptivos sobre sus raíces pero se llamaron al silencio. Aunque la madre de la familia les dijo que en las partidas de nacimiento se respecto el día y horario de los nacimientos reales de ambos. "Yo me entere de esto estando embarazada, por ello es que espere unos años para comenzar a investigar, cuando ya me sentí lista y sin llorar tanto al hablar" manifestó Luisa en exclusiva a DIARIO 13.

Para abundar en su investigación ella llegó a San Juan en el 2010 durante un año. Entre los datos que mencionó es que "busque en Neuquén pero en mi partida de nacimiento no figura la adopción, lo que significa que es apócrifa". En la provincia una Jueza de menores la ayudó a guiarse con las vías para seguir. No obstante aclaró "mi hermano no quiere saber nada con su familia biológica, lo que yo si quiero es dar con la historia más que con la gente".

Durante ese periodo de tiempo ella vivió en Santa Lucia, concretamente en el pasaje Márquez, donde convivió con su familia hasta los 9 años cuando se fueron de la provincia. Allí buscó a sus tías postizas aunque ninguna se animo a hablar, sin embargo les dijeron que ellas intentaron buscarlos pero los padres adoptivos le habían negado la visita. "En ese viaje a San Juan hable con la mejor amiga de mi madre, de quien yo llevó su nombre, y me contó que sabia que la había entregado un pediatra que era primo de esta mujer" añadió.

"Otro de los datos que me dijo fue que me habían dado un día 13 de octubre, por lo que emocionalmente corrí la fecha de mi cumpleaños porque es mi modo de celebrar el día que llegue a mi familia" detalló Luisa. Al mismo tiempo señaló "tuve una familia hermosa, mis padres nunca iban a poder tener hijos de forma natural, nos dieron todo y nos formaron como lo que somos hoy". Ella dijo que no buscó antes debido a que quería cuidar a sus padres y al momento de ellos fallecer dio inicio a su búsqueda.

El médico que la entregó lo volvió a encontrar, pero no le quiso dar datos sobre su verdad para cerrar un ciclo y dar con la verdadera historia de su vida. "La personas que me dio en adopción, estoy segura o tengo la fantasía, de que sea alguien que quiso para mi una vida mejor y la verdad que la tuve. Fui a dar con una familia hermosa en la que me quisieron mucho".

En caso de poseer información sobre el caso pueden comunicarse con Luisa a su cuenta de Facebook donde la encuentran como Luisa Ana Maria Castro