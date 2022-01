Aseguran que el 80% los despedidos por ISCOT llegaron a un acuerdo

Durante la mañana de este miércoles se realizó una nueva audiencia en la Subsecretaría de Trabajo, en el marco del reclamo de los ex trabajadores de la empresa de limpieza ISCOT. En el encuentro, donde el 80% de los trabajadores despedidos llegaron a un acuerdo, estuvieron presentes representantes tanto de la empresa como del Sindicato Empleados de Comercio.

Según lo que se pudo conocer, se ha logrado llegar a un acuerdo con aproximadamente el 80% de los trabajadores despedidos, mientras que el 20% restante, es decir unos 60 ex trabajadores continúan en conflicto y se encuentran en vía de solución.

“Los empleados que aún están en conflicto es porque probablemente no quieren aceptar el porcentaje ofrecido por la empresa. Por lo general existe la posibilidad de que les paguen un importe mayor”, afirmó la secretaria general de los empleados de Comercio, Mirna Moral.

Asimismo destacó que durante la reunión, desde el SEC solicitaron un plazo de 5 días para que se realice la liquidación de haberes de diciembre y el aguinaldo adeudado. El próximo jueves 20 de enero se realizará una nueva audiencia, ya que la empresa solicitó un cuarto intermedio para poder llegar a un acuerdo con los trabajadores restantes y dar por finalizado el conflicto.

Finalmente Moral señaló que en un primer momento había más de 10 empleados que se acercaron por el gremio, debido a que no habían cobrado el mes de diciembre y el aguinaldo. Por lo que este grupo están incluidos dentro de los 60 ex trabajadores que aún no acordaron con la empresa.