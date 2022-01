Autotest en San Juan: cuánto costarán, cuándo llegan y cómo realizarlos

El martes el Gobierno Nacional oficializó la regulación de la venta y utilización de los autotest de Covid 19. Con la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), estas autopruebas estarán llegando a la provincia entre el martes 25 y el domingo 30 de enero, según confirmó a Diario 13 el presidente del Colegio de Farmacéuticos de San Juan, Mauricio Barceló.

El costo que tendrían oscilaría entre los 1.500 y 1.800 pesos, según la marca por la que el cliente opte (a San Juan llegarán 5 marcas). Los precios definitivos los fijará la Secretaria de Comercio de la provincia, según puntualizó el empresario del sector.

‘Hay que tener en cuenta que es una medida aproximativa, no es definitoria. El resultado tiene que ser confirmado con un PCR ya sea en el ámbito público o privado. Es una medida con el mismo valor que se hace en los hospitales’, explicó Barceló.

Uno de los aspectos positivos de estas autopruebas según señaló el titular del Colegio Farmacéuticos, es que ‘descongestionará las colas interminables de personas que se van a testear’.

Barceló indicó que el usuario de los autotest podrá solo adquirirlo en farmacia, y que podrá pedir asesoramiento al farmacéutico en donde adquirió el producto. A su vez, los profesionales son instruidos por el Colegio Farmacéutico y otras entidades idóneas en la materia.

Paso a paso, como realizarse un autotest de Covid 19

El kit de autodiagnóstico Covid 19 incluye un hisopo nasal recolector de la muestra, un tubo con líquido para el análisis y un dispositivo de prueba

Cabe recordar, que existen pruebas de diferentes fabricantes y puede que hayan indicaciones que varían entre marcas, por eso es indispensable que se lean las instrucciones y se sigan al pie de la letras.

Es muy importante que antes de manipular el kit y realizar el test, lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos, secarse bien.

Este tipo de autotest se deben hacer, si la persona tiene síntomas Covid 19, a las 72 horas después del contacto con quien se haya contagiado.

Paso 1: Verifique la fecha de vencimiento y el buen estado del producto

Paso 2: Retire el dispositivo de prueba y verifique que esté intacto.

Paso 3: Use la prueba inmediatamente después de abrir la bolsa

Paso 4: Retire el tubo que contiene el líquido y una tapa de boquilla. Retire el sello del tubo con cuidado sin derramar el líquido en su interior.

Paso 5: Límpiese los fluidos nasales usando un pañuelo de papel

Paso 6: Retire el hisopo nasal recolector de la muestra agarrando el mango y no la almohadilla suave de la punta. Incline la cabeza ligeramente hacia atrás (unos 70°).

Paso 7: Inserte la punta del hisopo 2cm. en una fosa nasal, en paralelo a su paladar, hasta encontrar resistencia. No aplicar presión.

Paso 8: Gire el hisopo durante unos 15 segundos contra la pared nasal cuatro veces. Repita el proceso con el mismo hisopo en la otra fosa nasal.

Paso 9: Introduzca el hisopo en el tubo hasta que la almohadilla suave se sumerja en el líquido. Apriete el tubo en la parte inferior y revuelva el hisopo por más de 10 veces.

Pasa 10: Retire el hisopo mientras aprieta los lados del tubo. Presione la tapa de la boquilla firmemente sobre el tubo.

Paso 11: Coloque el dispositivo de prueba sobre una superficie plana. Sostenga el tubo en posición vertical sobre el pozo circular y deje caer cuatro gotas de la muestra extraída al área indicada en el dispositivo de prueba.

Posteriormente deberás esperar unos 15 a 25 minutos para obtener los resultados de la prueba.

- Si no hay línea C y solo hay T, el resultado no es válido y se debe realizar otra vez.

- Si el resultado es C, es negativo para COVID-19.

- Si el resultado es C y T, es positivo para COVID-19.

¿Cómo debe actuar el usuario luego de realizarse la prueba?

La normativa indica los procedimientos, que el comprador deberá comunicar a las autoridades sanitarias si el diagnóstico resultó positivo o negativo. Con la firma de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, se aprobó el 'Procedimiento para el reporte del uso y notificación del resultado de los test individuales de autoevaluación para la detección del SARS-CoV-2 (COVID-19)'.

En lo que respecta a comunicar el resultado de la auto evaluación, la resolución explica que el usuario deberá hacerlo 'de forma individualizada (atento al código de barra de cada empaque) una vez abierto dentro de las 24 horas de realizado el mismo, y dentro de los 7 días de adquiridos cuando no hubieran sido utilizados'.

Así mismo, explica que si el producto fue adquirido por un usuario particular en una farmacia adherida, el reporte será del mismo punto de venta, y deberá hacerlo desde cualquiera de los medios habilitados para el reporte. Además, si el autotest fue adquirida y/o utilizada por una institución pública o privada, éstas deberán asignar a un referente de la salud para el reporte del uso.

Por su parte, tanto las farmacias como los profesionales designados por las instituciones, o en su defecto las autoridades locales, tendrán que cargar luego los resultados de cada uno de los test en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS), indicando además algunos datos personales de quien se hizo el autodiagnóstico, como su nombre y apellido; sexo legal; fecha de nacimiento; tipo y número de documento; domicilio completo, y teléfono de contacto.