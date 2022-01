El calvario de las familias que llevan un año evacuadas por el terremoto

Este martes 18 de enero se cumple el primer año desde que ocurrió el destructivo terremoto de 6.4 grados en la provincia de San Juan. A raíz de dicho fenómeno natural son miles los sanjuaninos que se quedaron sin casa. 365 días después, aún hay familias que siguen evacuadas esperando por una nueva vivienda o módulo habitacional. Una de ellas es la que integra Jessica Brizuela quien reveló su difícil situación a Diario 13.

Jessica es una vecina del departamento Sarmiento que sufrió la destrucción total de su casa por el mencionado movimiento telúrico. En ese momento fue asistida por el sector de Desarrollo Humano del municipio y de la provincia. Al no tener donde quedarse ella, que tiene 3 hijos y un cuarto en camino, debió evacuarse en un salón.

"Fuimos asistidos por Desarrollo Humano desde ese día del terremoto donde lamentablemente perdimos nuestras casas. Nos quedamos sin nada, no teníamos donde dormir, perdimos todo. Somos dos familias las que hemos quedado evacuadas en el salón de Carlos Carpino. Tenemos chicos. Una familia tiene cuatro menores, yo tengo tres chicos y estoy embarazada", expresó.

Desde ese entonces son dos las familias que viven en este salón que se encuentra divido con cartones para hacer una especie de habitación donde hay dos pequeña camas. Sumado a las dificultades que generar vivir en un lugar como ese, Jessica contó que no cuentan con gas y que cada vez es más difícil levantarle el ánimo a los más pequeños.

"Ahora no recibimos ayuda de nada. Acá los chicos necesitan muchas cosas. Los chicos quedaron con eso del terremoto, viven asustados. El intendente nos prometió que nos iba a ayudar con un módulo habitacional o una casa de barrio pero todavía no recibimos respuestas. No es lo mismo uno estar en su hogar a estar en un lugar así que esta cerrado con cartones. Es muy triste levantarse y tener que animar a los chicos para que no se sienta mal ni tristes por el lugar donde estamos", relató.

Si alguien desea contactarse con Jessica para ayudarla en esta difícil situación puede llamar al número telefónico 2644671097 o enviarle un mensaje por este perfil de Facebook.

Respuesta oficial

Al conocer la historia relatada por Jessica Brizuela, Diario 13 se comunicó con autoridades de la Municipalidad de Sarmiento para obtener una respuesta. Gracias a ello la directora de Desarrollo Humano y Promoción Social del departamento, María Elena Rego, se refirió a la situación en la que se encuentran estos dos grupos familiares.

"Se las esta asistiendo al 100% con alimentos diarios para almuerzo y cena de lunes a lunes, con el tema de gas y con todo lo que necesitan esperando el tema de la construcción. Con la ayuda del gobierno provincial y nacional estamos con la construcción de módulos habitacionales. Ya se han construido y entregado 16. Tenemos 7 en proceso de construcción con un 95% de avance, sólo esta faltando la instalación eléctrica. En un grado de menos avance hay 10 en donde entrarían estas dos familias", aseguró.

En relación a esto Rego contó cómo se elige cuáles serán las primeras familias beneficiadas con una vivienda o módulo habitacional. Esto se decide mediante el análisis de las trabajadoras sociales con las que cuentan en el sector. Ellas son las que determinan quienes tienen la prioridad por ejemplo al sufrir una enfermedad de gravedad.

"Responde a los análisis de las trabajadores sociales. Nos aparecen casos como el que estamos abordando de un chiquito que debe ser trasplantado de un riñón entonces ahí tenemos que darle una solución urgente porque requiere condiciones mínimas de habitación que no las tiene ahora en su casa y eso te pone en una lista de prioridades. Capaz vas corriendo a otras personas que por ahí estaban antes por este tipo de situaciones", reveló.

Finalmente la autoridad aseveró que además de las provisiones alimentarias que mencionó, algunos meses las madres de familia van por el Municipio para que les entreguen leche para los más pequeños. Incluso en ocasiones los proveen de un módulo alimentario.

"Sabemos que son dos familias y el municipio les provee a diario un menú diario de almuerzo y cena. Todo eso se les da desde el momento en que fueron evacuados. También hay algunos meses que vienen por acá, se les entrega un bolsón de mercadería y se los asiste aparte del sustento que se les da a diario, también se les entrega leche algunos meses", sentenció.