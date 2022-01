La influencer sanjuanina que habla sobre cuerpos reales y no de estereotipos

En torno al debate mal planteado y polémico sobre cómo llegar al verano con el físico, Valentina Ruiz, más conocida como Vachi, es una influencer en las redes sanjuaninas, una joven que impone mensajes sobre el amor propio, el amor a uno mismo, consejos y, hasta hizo una campaña fotográfica con cuerpos exclusivamente reales y no de estandartes de belleza.

Por el debate polémico de cómo llegar al verano con el cuerpo, Vachi Ruiz señaló que hizo una campaña de bikinis y dijo “hice poses así ‘como achanchada’ para que se me vean los ‘rollos’ y poner frases como que no me importa cómo llegar al verano, ¿cómo, cómo tenés que llegar al verano?", y apuntó, ‘llega al verano como te sientas cómoda, cómo te sientas linda’.

De esta manera, habló sobre los gimnasios, su experiencia y el trato y, dijo, ‘en los gimnasios a los que he ido he tenido muy buena experiencia en ese sentido y la verdad que nos han hecho sentir a todos por igual. En ese sentido, no he sentido preferencia por cuerpos fitness’.

Además, Vachi habló sobre lo perjudicial que puede llegar a ser para los jóvenes el consumo extremo de estereotipos de belleza en las redes sociales, de esta manera, destacó que ella a pesar de usar como herramientas las redes sociales, los que se expone es mentira, por los filtros y la cantidad de programas o aplicaciones que pueden utilizarse para mejorar el físico de una persona.

En este sentido, señaló que la última producción de la que fue parte, se trata de esto, de mostrar los cuerpos reales, y añadió, ‘instagram está muy lleno de cosas que reales no son, con la edición del cutis de por sí, eso impacta todos los días en la gente, aunque no lo quieran’.

En cuanto al momento de seleccionar ropa, expresó que ahora hay más universalidad de talles y explicó, ‘no solamente me pasa con las chicas que me hablan para preguntarme donde pueden conseguir ropa de talles grandes o de talles muy chicos, también me pasa con los emprendimientos de ropa porque las dueñas se frustran por no encontrar ropa en el mercado para todos los cuerpos’.

Por otra parte, destacó que su mensaje para con los jóvenes y todas las personas que siguen su minuto a minuto, es el amor propio, el amor hacia el cuerpo de uno mismo, hacia nuestra persona y señaló, ‘nunca me han preguntados temas íntimos, pero si en caja de preguntas o en algo más público, me han preguntado cosas del amor propio.

‘Trato de dar mucho ese mensaje de amor propio, porque es muy importante y más en las redes. Salir de la vida perfecta, me suelo mostrar como soy, y muestro mucho ese lado. Buscar la manera de encontrarse y de encontrar la manera de llegar al punto donde te querés tal cual sos’, señaló la instagramer.