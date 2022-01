Covid en San Juan: Venerando reveló que aun no llegamos al pico de casos

Es una realidad que cada día que pasa se detectan miles de contagios en la provincia de San Juan. Los registros superan fácilmente los 2000 casos y cada vez se acercan más a los 3000 en 24 horas. A pesar de esto, la ministra de Salud Pública explicó que todavía no estamos atravesando el pico de infecciones por Covid 19.

Alejandra Venerando explicó que todavía no se ha registrado el máximo de casos esperado para esta tercer ola de contagios en San Juan. Si bien hay cifras altas desde hace algunas semanas, se espera que esto pueda crecer incluso más. Sin embargo la buena noticia es que es un muy bajo porcentaje de afectados que necesitan ser hospitalizados.

"Si uno empieza a mirar el resto de países, tenemos entendido que todavía no llegamos a nuestro pico. Creo que es muy importante tener en cuenta que la vacunación ha sido un gran beneficio. Estamos teniendo casos que son muy leves. Si bien tenemos en alguna oportunidad internados en las áreas críticas, revisten situaciones de carnet incompleto o con alguna comorbilidad de mucho avance", expresó.

Siguiendo en la misma línea, Venerando expresó que si bien no son pacientes contagiados de coronavirus. Si bien son otros motivos por lo que están siendo internados, es una realidad que están ocupando las camillas que podrían ser utilizadas por personas que den positivo en sus hisopados.

"Lo que si estamos pudiendo notar es que si bien las áreas moderadas todavía no se ven afectadas, tenemos otras patologías que las están ocupando a estas camas con lo cual esperamos que siga manteniéndose este indicador porque es fundamental para nosotros el no uso de las unidades críticas y la gran ocupación", sentenció.