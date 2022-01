YPF aseguró que los precios de combustibles no dependen de la empresa

Celso Jaque, director de Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. (YPF), estuvo presente en el lanzamiento del Clúster Nacional de Energías Renovables y, habló ante Canal 13 San Juan e hizo referencia a lo precios de los combustibles y de las inversiones. Además, explicó la exploración y explotación del petróleo y de gas han dejado un resultado positivo. Además,

El director de YPF, destacó que los precios de los combustibles no dependen de la empresa y dijo, 'no depende la empresa en sí, hay otras variables que influyen no es algo que depende directamente de la empresa'.

En cuanto a las inversiones, Celso Jaque, explicó que desde YPF están trabajando constantemente para tener una buena producción e invirtiendo en nuevas negocios y señaló, 'esto significa ir mejorando la calidad de combustibles para cumplir con los compromisos internacionales que tenemos desde Argentina'.

Así mismo, Jaque hizo referencia a las Refinerías de La Plata y de Mendoza, por ésta última explicó que las inversiones en la Destilería de Luján de Cuyo tendrán un costo aproximado de 500 millones de dólares y dijo, 'se le suma también inversiones que están previstas para comenzar con unos pozos testigos' y explicó que estos se harán en la zona de Vaca Muerta de esa provincia.

En este sentido, Jaque señaló que mediante la gestión que se ha desarrollado en la explotación y exploración del petróleo y el gas dijo, 'con la esperanza de que en este 2022 se puedan continuar en el país las exploraciones y explotaciones'.

'Hoy estamos trabajando en temas claves en todo lo que tiene que ver con este de las energías renovable', apuntó Jaque, en el marco de la visita del presidente de la Nación y el lanzamiento del Clúster de Energías Renovables.