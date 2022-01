El pase sanitario ya está vigente en el país

En San Juan comenzó a instrumentarse el denominado Pase Sanitario que es, ni mas ni menos, la constancia de vacunación completo del calendario estipulado para la inmunización del coronavirus.

Así lo dispuso el Gobierno Nacional para lograr un porcentaje alto de vacunación, especialmente de la segunda dosis.

Si bien en San Juan, la aplicación de las vacunas se dio en un gran porcentaje, en comparación con otras provincias, hay que destacar que con la implementación del pase sanitario, desde ayer, y el aumento de casos de contagios en los últimos días, se han aplicado una cantidad de vacunas muy importante.

El Polideportivo de la escuela General San Martín recibió hoy muchos sanjuaninos que llegaron con el objetivo de completar el esquema de vacunación, e inclusive, muchas primeras dosis. Así, en todos los departamentos había quedado, al menos, un centro de vacunación de guardia

Este primer fín de semana del año, el vacunatorio del estadio Cantoni no trabajó.

Polideportivo Escuela San Martín, domingo 2 de enero 2022

Total: 787 vacunas

1 dosis: 74 (adultos 41; adolescentes 10; niños 41)

2 dosis; 157

Refuerzos: Más de 500

Pase sanitario

1. ¿Qué es el PASE SANITARIO y cuáles son sus objetivos?

Es el instrumento definido en la Decisión Administrativa 1198/2021 para acreditar el estado de vacunación de las personas a través de la app Cuidar para poder asistir a ciertas actividades.

Tiene como objetivos principales que estas actividades sean seguras y puedan continuar realizándose e incentivar a quienes aún deben completar su esquema de vacunación.

2. ¿Qué indicará el PASE SANITARIO?

La información que se refleja en el PASE SANITARIO es:

El nombre y DNI de la persona

El estado de vacunación COVID-19:

Vacunación completa

Vacunación iniciada

Sin vacunación

El diagnóstico de COVID-19:

Caso sospechoso o confirmado de covid-19

Con test realizado en las últimas 48 hs NEGATIVO

Sin test realizado en las últimas 48 hs

3. ¿Cada cuánto se actualizan los datos publicados?

Esta información es proporcionada por el Ministerio de Salud de la Nación y actualizada permanentemente, aunque puede existir demora en el impacto de los datos desde que las vacunas son aplicadas y su reflejo en la app Cuidar.

La actualización de las novedades de las vacunas, como así también de los test realizados para diagnostico de COVID-19, dependerá de los tiempos que cada provincia, así como de que los laboratorios informen los mismos al Ministerio de Salud de la Nación.

En caso de ser caso sospechoso o confirmado de COVID-19, la pantalla de la aplicación app Cuidar aparecerá BLOQUEADA mientras transcurran los tiempos requeridos de aislamiento. Pasado este período, la aplicación retornará a su estado habilitado.

4. ¿Por qué encuentro bloqueado el acceso a la aplicación CUIDAR y su pantalla roja?

Si el autodiagnóstico arrojara algún síntoma compatible con COVID-19, o si la persona estuviera notificada en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud como caso sospechoso o confirmado de COVID-19, se bloqueará la pantalla de la app Cuidar sin permitirle acceder a ninguna otra pantalla ni certificado, hasta tanto se modifique esta condición, independientemente de tener el esquema de vacunación completo.

5. ¿Qué significa “vacunación completa”?

Actualmente se considera “vacunación completa” al esquema de DOS dosis aplicadas con un intervalo transcurrido de 14 días o más desde la última dosis aplicada.

Una vacunación es completa también para los casos de aplicaciones de vacunas de dosis única, como la vacuna Cansino, habiendo transcurrido 14 días o más desde su aplicación.

Esta definición es dinámica y podrá ser modificada en el futuro a partir del avance de la aplicación de las dosis de refuerzo en la población objetivo.

6. ¿Qué significa “vacunación iniciada”?

Actualmente se considera “vacunación iniciada” a UNA dosis aplicada (para las vacunas cuyo esquema es de dos dosis) habiendo transcurrido 14 días o más desde la fecha de aplicación.

Esta definición es dinámica y podrá ser modificada en el futuro a partir del avance de la aplicación de las dosis de refuerzo en la población objetivo.

7. ¿Qué significa el estado “sin vacunas”?

Se considera esta expresión si el sistema de registro federal NOMIVAC no registra las vacunas aplicadas o cuando la consulta en la aplicación CUIDAR se realiza en un período menor a los 14 días de la aplicación de la primera dosis o de la dosis única (solo aplicable a la vacuna Cansino). Una vez transcurrido los 14 días o más de su aplicación, el estado de la vacunación en la aplicación cambiara automáticamente a iniciado o completo según corresponda.

8. ¿Cuál es la diferencia entre el PASE SANITARIO y el CERTIFICADO DE VACUNACIÓN?

La app Cuidar fue elaborada con motivo de la pandemia de COVID-19. Entre sus funciones, posibilita el autodiagnóstico de síntomas, brinda asistencia y recomendaciones sobre la enfermedad, por lo que el PASE forma parte de una estrategia más de cuidado sanitario, integrando toda la información relevante sobre la situación personal frente al COVID-19 de manera simple y actualizada.

En la app Cuidar podrá visualizarse la información de las dosis aplicadas en Argentina que estén registradas en el sistema de registro de dosis aplicadas (NOMIVAC) como de aquellas dosis que haya recibido en el exterior, siempre que éstas hayan sido declaradas voluntariamente a través de la declaración jurada en Mi Argentina. Para más información, acceder a: https://www.argentina.gob.ar/miargentina

Por su parte, Mi Argentina es un servicio creado con anterioridad a la pandemia de COVID-19 en el cual es posible acceder a documentos como la Constancia de CUIL, el DNI digital, la Licencia de Nacional de Conducir, etc. y notificaciones como fechas de cobro, vencimientos de credenciales y turnos.

Con motivo de generar un acceso de los ciudadanos a su certificado de vacunación contra COVID-19, se creó el certificado de vacunación en el apartado de “Mis Documentos” y de “Mi Salud”. Dicho certificado cuenta con la información registrada en el sistema de registro de dosis aplicadas (NOMIVAC).

Los ciudadanos y ciudadanas argentinas que hayan sido vacunados/as en el exterior podrán acceder a una constancia de cada dosis aplicada fuera del país completando una declaración jurada en Mi Argentina.

Para más información, acceder a: https://www.argentina.gob.ar/miargentina

9. ¿Cómo se obtiene el PASE SANITARIO?

El PASE SANITARIO se obtiene a través de la aplicación denominada “Cuidar” – Sistema de prevención y cuidado ciudadano contra la COVID-19 –, apartado “Información de Salud” en su versión para dispositivos móviles, que puede descargarse en forma gratuita de las tiendas de aplicaciones oficiales de Android e IOS.

10. ¿Qué pasa si no puedo tener CUIDAR? ¿Cómo consigo el pase?

Las personas que no pudieran acceder a la aplicación, no podrán tener el PASE dado que el mismo sólo puede ser generado desde la aplicación, no obstante, podrán acreditar su situación de vacunación con el certificado de vacunación contra la COVID-19 en soporte papel y/o formato digital expedido por la autoridad sanitaria local o extranjera.

11. ¿A partir de cuándo será requerido?

El PASE SANITARIO será requerido para el acceso a las actividades mencionadas a partir del 1 de enero de 2022, aunque en algunas jurisdicciones comenzó a implementarse una medida similar durante el mes de diciembre.

12. ¿Quiénes pueden obtener el PASE SANITARIO?

Podrán acceder al PASE SANITARIO todas las personas que hayan cumplido los 13 años de edad.

13. ¿Cuándo será requerido?

Será requerido para acceder a las actividades definidas como actividades de mayor riesgo epidemiológico y sanitario. Inicialmente estas corresponden a:

Los viajes grupales de egresados y egresadas, de estudiantes, jubilados y jubiladas o similares.

Las actividades en discotecas, locales bailables o similares que se realicen en espacios cerrados.

Las actividades en salones de fiestas para bailes, bailes o similares que se realicen en espacios cerrados.

Eventos masivos de más de MIL (1000) personas que se realicen en espacios abiertos y cerrados o al aire libre.

Las actividades en las que se requiera el PASE SANITARIO podrán variar entre las jurisdicciones y a lo largo del tiempo ya que son definidas según la situación epidemiológica.

14. ¿Quién lo solicitará y cómo será controlado el PASE SANITARIO?

El PASE SANITARIO deberá ser exhibido ante el requerimiento de personal público o privado designado para su constatación al momento previo a acceder a la entrada del evento o de la actividad.

Las autoridades de las jurisdicciones y organismos del Sector Público Nacional, en coordinación con sus pares de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con las autoridades municipales, cada una en el ámbito de sus competencias, dispondrán los procedimientos de fiscalización necesarios para garantizar el cumplimiento.

En caso de constatarse la existencia de infracción a lo establecido en la presente medida o a otras normas dispuestas para la protección de la salud pública en el marco de la emergencia pública en materia sanitaria, se procederá a hacer cesar la conducta infractora y se dará actuación a la autoridad competente.

15. Me vacuné en el extranjero ¿puedo tener el pase sanitario?

Si. Los argentinos y argentinas de 13 años y más que hayan recibido el esquema completo o alguna dosis de vacunas contra COVID-19 en el exterior deberán completar la declaración jurada en Mi Argentina que les permitirá acceder a una constancia de vacunación.

Una vez que la declaración jurada haya sido realizada, el PASE SANITARIO de la app Cuidar mostrará el estado de vacunación de la persona. Si cuenta con una sola dosis, indicará “vacunación iniciada” (de haberse aplicado una vacuna de única dosis como Janssen o Cansino, figurará como “vacunación completa”), y si cuenta con el esquema de dos dosis figurará como “vacunación completa”, sin importar si todas las dosis o alguna fueron aplicadas fuera del país.

16. Soy turista extranjero o no residente en Argentina. ¿Puedo tener el pase?

No. Las personas que no sean ciudadanos residentes en Argentina, independientemente del motivo de su ingreso al país, no podrán contar con el PASE SANITARIO y deberán acreditar su estado de vacunación con el certificado que haya sido emitido por el país donde se hayan vacunado.