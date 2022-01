Aunque hay muchos contagios, comienza a haber menos gente para hisoparse

Después de un inicio de año con largas filas en la zona de Parque de Mayo para hisoparse tanto en el Motortest, como en el Estadio Aldo Cantoni han comenzado a bajar la cantidad de personas que van a testearse.

Según fuentes de Salud Pública esto tiene que ver con que de a poco empiezan solamente a asistir aquellas personas que tienen síntomas fehacientes. También esperan los días que se requieren, según informaron los médicos de 2 a 5 días, cuando ya aparecen los primeros síntomas.

Otro detalle que han notado que esto también tiene que ver con que de a poco van aislándose aquellos considerados contactos estrechos y no viene a hisoparse todos juntos los cual va generando una acumulación de personas.

Esto no quiere decir que los contagios están bajando, día a día van aumentando. Según anuncio anuncio la ministra de Salud, Alejandra Venerando en Canal 13, todavía no se ha llegado al pico de esta ola que esta atacando nuevamente en la Republica Argentina y obviamente a San Juan, pero la meseta sigue siento muy alta. Lo positivo para quienes se deben hisopar es que ya no deben esperar tantas horas para poder tener su resultado.