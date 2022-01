Lo atropellaron, está desempleado y necesita una prótesis con urgencia

El pasado 6 de enero, Sebastián Fernández conducía en su moto por calles José Dolores y General Acha, en el departamento de Rawson, cuando fue embestido por un vehículo. El fuerte impacto le causó graves heridas por lo que desde hace dos semanas se encuentra postrado en una cama del Hospital Dr. Guillermo Rawson, esperando una prótesis. "La señora que me chocó no tenía carnet si seguro", resaltó el damnificado.

"Me fracturé fémur, tibia y peroné. Si la señora hubiera tenido seguro se podía hacer cargo de los daños que me causó. Ahora estoy internado en el área de Traumatología, esperando por la prótesis", explicó Fernández. Al ser desempleado, el joven pidió asistencia a Acción Social aunque "me dijeron que demora mucho tiempo y son caras las prótesis".

El joven contó además que es electricista y se encontraba realizando "changas", sin un trabajo fijo. "Como estoy internado no puedo trabajar así que estoy tratando de resolver todos los gastos con mi familia y mi pareja", puntualizó. Por otro lado, en cuanto a la mujer que lo chocó, Fernández se lamentó que "nunca se acercó ni por la comisaría o el hospital para ver en que podía ayudar". Incluso, la conductora se encuentra en libertad.