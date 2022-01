Ex funcionaria de Educación tuvo que recurrir a la justicia porque bloquearon sus cuentas y no puede cobrar

Erima Garrido cumplió funciones como directora de educación especial del Ministerio de Educación hasta el pasado 9 de diciembre y aún no puede percibir los haberes del último mes de trabajo. La docente que cumplió los primeros 8 días del mes como funcionaria, luego de la baja por decreto volvió a su cargo de origen como maestra de grado en la Escuela Merceditas de San Martin.

En contacto con el móvil de Canal 13, Garrido conto si situación por la cual ha tenido que recurrir a sus abogados ya que ella es sostén de su familia y necesita cobrar su sueldo. “Al día de hoy no he percibido esos haberes, ni el proporcional como directora de área, ni mi cargo de maestra de grado”, expresó.

Al respecto comentó que en varias oportunidades se ha reunido con la ministra Cecilia Trincado, “ella había dado la orden de desbloqueo de mi padrón y se me dijo que al día 7 de enero yo tendría depositado en caja de ahorro al dinero, el cual no lo tengo”. Al momento, agotó todas las instancias reuniéndose también con la delegación fiscal del ministerio y con Daniela Gonzáles, la secretaria administrativa financiera quien tiene la potestad de bloquear los haberes de los funcionarios.

Por el caso, la maestra perjudicada ha iniciado un recurso administrativo el 4 de enero y hasta el momento no ha tenido respuesta alguna.

Descarta que exista alguna cuestión personal, “apostaría a que es una cuestión administrativa en donde ha habido un error porque ellos no pueden hacerme la quita de alimentos que san generado y apoyo a la buena predisposición”, dijo angustiada.

En este sentido agregó, “no tiene que haber un motivo personal, yo he sido funcionaria del Gobierno de la provincia y he estado al servicio de las comunidades educativas, he trabajado fuertemente para el gobernador y el ministro Felipe de los Ríos y no tengo nada personal con nadie”.