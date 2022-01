El miedo de una abuela que vivió su primera inundación: 'Fue de terror'

Con el paso de las horas siguen apareciendo más y más personas afectadas por la lluvia torrencial que se registró en la provincia de San Juan durante el pasado martes 25 de enero. Una de ellas es una abuela del departamento Pocito que aseguró que vivió una situación "de terror" ya que nunca tuvo que atravesar un echo similar.

Esta adulta mayor aseguró que es la primera vez que le toca vivir algo similar en los últimos más de 60 años que lleva residiendo en esa casa. La afectada vive junto a otra mujer mayor por lo que necesitaron asistencia de los vecinos para poder poner a resguardo sus pertenencias.

"Esto no ha pasado nunca aquí, es un desastre muy grande. Hasta los colchones, la heladera y todo mojado. Es una cosa bárbara. Hace 62 años que yo vivo acá y es la primera vez que ha pasado esto. Ha pasado una vez pero no tanto como ahora. Tengo 89 años. Esta el agua hasta los colchones", expresó.

Uno de sus mayores temores era resultar electrocutada, ya que una gran cantidad de agua ingresó a su vivienda llegando a alcanzar gran parte de su heladera. Sin embargo uno de sus vecinos vino a ayudarla y consiguió que el electrodoméstico deje de estar en contacto con el agua.

"La heladera me la han tenido que subir arriba de la mesa. Vivimos dos personas acá. Quisimos abrir la puerta pero el agua nos pechó y tuvimos que cerrarla, entraba por abajo el agua. Es un desastre, es algo nunca visto. Todas las piezas y el baño es pura agua. Gracias a Dios que vino una persona y me subió la heladera arriba de la mesa porque me daba miedo a mi porque me podía dar la corriente", sentenció.