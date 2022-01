Temporal: es diabética, tiene un hijo con autismo y el agua le destrozó la casa

El temporal que azotó a la provincia durante la madruga del miércoles dejó como saldo a varias familias evacuadas. Entre ellas se encuentra Karen, que reside en el Barrio Salvador Norte, del departamento de Pocito. "Soy diabética y la heladera con las insulinas está mojada, ¿Quién me devuelve esto?", comentó angustiada la damnificada a Canal 13.

Según Karen, "estamos construyendo en el fondo de mi suegra y la lluvia nos mojó las bolsas de cemento y el machimbre, es decir que ya no nos van a servir". "La casa la hemos construido a 60 centímetros y el agua pasa igual, esto es una pileta. Mi casa es de adobe entonces se van comiendo por la lluvia", explicó la vecina.

Karen es madre de un nene con espectro autista y comentó que "todavía no me lo he llevado porque él tiene que dormir un mínimo de horas para poder estar tranquilo". "Con todo esto de la lluvia le da una crisis y se pone muy mal, como pasó con el terremoto hace un año", se lamentó.