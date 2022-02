Desgarrador relato de una madre que pasó la noche bajo el agua

La angustia y la desesperación se apoderaron del asentamiento Evita durante las intensas lluvias que azotaron a la provincia. Una mujer paso la noche con el agua hasta la rodilla, con sus dos hijos de 11 meses y otro pequeño de cuatro años.

“Me lloví todo, me entró el agua porque estamos en u n pozo hasta la rodilla un poco más abajo me llegaba el agua” expresó la damnificada. La vivienda se encuentra en plena construcción y aun no tenía el cañizo colocado en el techo, solo un nylon.

Las pertenencias de la familia también sufrieron el efecto del agua, cosas de valor y de utilidad como las camas, el colchón, un freezzer que no saben si van a poder recuperar. La turbidez del agua también es un inconveniente serio ya que no pueden consumirla, “no hay agua porque el agua sale turbia, por el momento no he llagado nadie con bidones. Nadie ha venido a traernos ni una botella de agua”.

Otro dato no menor que las casas tiene instalaciones eléctricas precarias, el riesgo de electrocución por contacto es bastante alto. “Corre mucho riesgo de que le de la corriente porque tengo todos los cables así nomás”, dijo preocupada en el medio del agua que inunda su hogar.

"Hoy día fue un día agotador, horrible, los niños están re cansados, es feo porque tanto esfuerzo en un segundo todo se vino abajo”, dijo entre lágrimas, “esta mañana no sé cómo salimos de acá, porque esta todo inundado. Me crucé a la casa de mi mamá y se me mojaron los niños, todos estábamos amontonados allá”.