El desconsuelo de una joven madre a la que la lluvia le quebró las paredes de su casa

‘Mi hijo me pedía que no lo dejara solito’, fue una de las desgarradoras frases de una joven madre que junto a sus pequeños sufrieron en carne propia el temporal del miércoles y jueves en la provincia. La muchacha, con su bebé en brazos, contó que ‘de suerte’ alcanzó a salvar a su niña, puesto que se le cayeron las paredes de su casa y se le inundó todo, hasta el colchón, según contó a Canal 13 esta mujer de Pocito.

En medio de la intensa lluvia llegó la desesperación por la caída de agua y al ver que su hogar se desmoronaba. Una vecina la llamó y le ofreció ayuda. Esa mano que aceptó, más la de otros vecinos al día siguiente, le permitió salvar de que no se arruinen varias cosas de su casa. Si bien no toda la casa se cayó, está peligrando de hacerlo, y la continuidad del temporal no avizora un buen pronóstico para la vivienda de esta joven mamá.

‘No tengo donde irme a dormir’, comentó el miércoles la joven madre con los ojos llorosos por la impotencia que le genera su situación habitacional. Este jueves los vecinos la ayudaron a sacar la otra parte de sus pertenencias, puesto que su casa está prácticamente inhabitable. El camión con el que se acercó el municipio al lugar, poco pudo hacer para ayudar a esta muchacha.

La situación de esta joven pocitana es complicada y desesperante. Tiene una hija con tratamiento oncológico y la lluvia le quiebro las paredes de su casa y se le inundó, transformándose en una víctima más de las inundaciones por el temporal.