La necesidad de acompañamiento, el origen de los Padres del Dolor por Femicidio

"Sería bueno que el Estado se comprometiera a estar desde el minuto 0, porque después del femicidio es muy difícil levantarse y tener que afrontar la vida", expresó Silvana Villalón, madre de Rocío quien fue víctima de femicidio en 2013. Silvana es parte de la Asociación Civil Padres del Dolor por Femicidio, conformada por varias familias marcadas por estos crímenes en San Juan. La organización busca generar un espacio de contención ya que, según ellos, el Estado nunca lo hizo con cada uno de los casos.

La organización surgió hace dos años y desde hace cuatro meses se encuentra conformada como asociación civil. Los objetivos que unen a estas familias son "para que se tome conciencia sobre los temas de violencia y además nos acompañamos mutuamente durante los juicios de femicidios", comentó Victoria Villalón, tía de Rocío. "Había esa necesidad de acompañamiento porque había una ausencia de que nadie estaba con estas familias", continuó.

Esa carencia de apoyo fue lo que los movilizó hasta Sarmiento para visitar a la familia de Yoselí, la última víctima de femicidio en la provincia. "Teníamos la necesidad de acompañar en lo espiritual también porque tan solo nosotros sabemos lo que ellos están pasando en este momento y lo que van a seguir pasando", explicó Paula Morales, madre de Leila Rodríguez, joven asesinada en 2018. "Nos pareció correcto ir a llevarle un par de cosas que conseguimos con la solidaridad de la gente; los padres de Yoselí están muy shockeados todavía, fue un golpe muy bajo", resaltó.

"Le hemos dichos a los padres que no los vamos a dejar solos porque para eso es este grupo, para apoyarlos y sientan la contención humana. En mi caso esa contención me ayudó mucho", recordó Paula. Por su parte, Vicente y Rosa, padres de Celeste Luna, agregaron que "tratamos de acompañarlos y mostrarles que también hemos pasado por lo que ellos están pasando". "Queremos demostrarles apoyo y cariño, les ofrecimos nuestro grupo de WhatsApp para que sepan que a pesar de la distancia estamos", explicó Vicente.

La asociación comentó que notaron que los papás de Yoselí "todavía no caen porque todo es muy reciente, los notamos muy mal". "Se nota la necesidad de que ellos sienten, sobre todo porque están en una zona muy alejada. El Estado tendría que estar un poquito más encima, ver qué les pasa y qué necesitan. Sobre todo el intendente de Sarmiento debería tratar de ayudarlos y asesorarlos psicológicamente", resaltó Vicente. Ellos expresaron que tampoco "tuvimos el apoyo de nadie, después de conocer esta gente sentimos más apoyo".

Silvana Villalón explicó que "cuando pasás por esto, tenés que levantarte, si es que dormiste un ratito y salir a afrontar la vida, sabiendo que te arrebataron un integrante de la familia. Nunca más vas a ser la misma". "Mi caso fue parecido al de la familia de Yoselí porque los asesinos viven tan cerca de la casa, es muy duro salir de la casa sabiendo eso", manifestó Silvana. Por eso, remarcó que el Estado debería comprometerse a sacar a la familia de ese asentamiento y "darles una contención social, aunque sea un alquiler así no tienen que levantarse y saber que están cerca del asesino".

"El Estado no tiene la culpa de los femicidios...¿pero, para qué está? Podría haber un gabinete especializado para ayudar a las familias. Sería bueno que se comprometieran para llevar un seguimiento, no estar una vez y nunca más. La situación se agrava más cuando sucede dentro del entorno familiar", cerró así Silvana. La fuerza de estas familias de seguir luchando por Justicia y que no se olviden de sus hijas es de admiración y respeto. Pero algo que queda en la memoria para siempre son sus miradas, penetrantes, que expresan dolor, pero también compasión.