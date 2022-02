Sufrió 13 fracturas en una pierna por un accidente vial y no le mandan los clavos para la operación

Momentos de angustia vive un joven y su familia luego de que en los primeros días de enero fuera atropellado con múltiples fracturas en la pierna como resultado. Desde el ministerio de Desarrollo Humano colaboraron para conseguir los clavos y la empresa que licitó aún no le envía los clavos para la operación.

“Si no aparecen es un proceso que los médicos tienen que revisar y a mi hijo se le está perjudicando su salud”, dijo la madre del perjudicado a las cámaras de Canal 13. Se trata de una empresa que vende elementos ortopédicos y que ha ganado la licitación para comprarla.

El pasado 7 de enero, el hombre iba a visitar a su hermana por su cumpleaños, donde se encontraba para comer un asado junto a su madre. La familia esperó su llegada para comenzar a prender el fuego para este no aparecía, pasada la una de la mañana se enteraron que había tenido un accidente. Chocó en su moto contra un auto y sufrió 13 fracturas en una de sus piernas. Este asunto está en trámite con abogados.

“Está todo listo lo único que falta es que aparezcan los clavos. Me duele en el alma porque ellos no saben lo que es estar todo es te tiempo cuidado a mi hijo”, dijo angustiada y agregó, “detrás de él hay una familia y un montón de cosas, si no aparecen más se demora el tiempo que lo pueden operar”.

Pidió colaboración a quien pueda donar una muleta que su hijo, además de ayuda económica ya que de momento no se sabe cuánto tiempo va a tardar en recuperarse para volver a trabajar. “Se abrió una cuenta de mercado pago para quienes puedan colaborar, lo necesita para ir a rehabilitación y sus necesidades básicas”, expresó.

Finalmente agradeció a Desarrollo Humano, a Giuliana Romero, “se contactó conmigo luego que yo publicara en los diferentes medios, sobre los que necesitaba mi hijo, junto con el ministro dieron esa ayuda de los clavos, pero ahora tenemos un inconveniente”, finalizó.