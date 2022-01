'Era divertida y jugaba', así recuerda su papá a Yoselí

Este pasado domingo, cerca de las 17.30 horas, familiares, amigos y allegados dieron el último adiós a Yoselí Ailén Rodríguez Pereyra, la chica de 11 años que fue brutalmente asesinada de 10 puntazos con un cuchillo tramontana y previo a esto fue atacada sexualmente. Raúl Rodríguez, padre de la pequeña víctima, habló con los medios y la recordó como una niña divertida y que le gustaba jugar.

Su papá, Raúl Rodríguez, en medio del dolor y luego de enterrar a su hija, señaló a tiempo de San Juan, que Yoselí tenía 5 hermanos y explicó, 'a Yoselí le gustaba juntarse mucho con la prima, iba a la escuela, era divertida, jugaba'.

Además, Raúl, su papá destacó que la pequeña adolescente era muy compañera suya y dijo, 'me acompañaba a hacer las compras, siempre andaba conmigo'. La recordó como una joven aplicada al estudio y que además jugaba al fútbol. Entre dolor y desconsuelo, Raúl Rodríguez no pudo contener la desazón y señaló, 'no te puedo decir más nada porque estoy muy mal'.



Finalmente, el papá de la joven víctima de femicidio, señaló que hubo mucha gente que le preguntó si podían hacer marchas para pedir justicia por su hija, Yoselí, y dijo, 'les aclaré que si, porque yo también quiero justicia por ella y que ella descanse en paz y se sepa quién le hizo tanto daño a mi hija'.

El 1 de enero San Juan se conmocionó con la terrible noticia de un brutal femicidio en Media Agua, localidad del departamento de Sarmiento. Cerca del medio día del nuevo años se dio a conocer el terrible acontecimiento. Y luego, durante las primeras horas del domingo 2 de enero, se conoció que la chiquita de tan solo 11 años, fue brutalmente asesinada tras recibir 10 puñaladas, una en el pómulo y nueve en la zona del cuello, con un cuchillo tramontina que fue hallado cerca de donde estaba el cuerpo sin vida de Yoselí, además las pericias y la autopsia constataron lo que se temía, Yoselí fue abusada sexualmente.