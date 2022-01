La comunidad Wuarpe repudió la publicación de un medio porteño sobre los pueblos originarios de San Juan

El pasado 28 de diciembre, el sitio de noticias Infobae publicó una nota titulada “Descubren los orígenes de momias de San Juan a partir del ADN humano en los piojos”. La nota explicaba como se determino el origen de algunas comunidades y como se había realizado un proceso migratorio en pueblos que habitaron el territorio sanjuanino a partir del ADN recolectado de piojos bien conservados por una espacie de “cemento”.

Esta nota causó repudio e indignación en las comunidades originarias del Cuyum, por el caso el móvil de Canal 13 dialogó con Amta Paz Quiroga, la líder espiritual y política del pueblo Nación Warpe Sin Fronteras que comprende a los territorios actuales de Mendoza, San Juan y San Luis.

“La primera sensación fue impotencia y un rechazo profundo porque lo primero que aparece es esa imagen en colores, con el cuerpo de lo que ellos le llaman momias”, dijo y agregó, “repudio el uso comercial de la prensa amarilla con un cuerpo que sacaron violentamente de un sitio sagrado”.

Respecto del contenido de la nota dijo que hay imprecisiones en la designación de los territorios, el lugar y los elementos. Además, aclaró que no se trata de momias encontradas en cuevas, sino que son cuerpos de mayores y de sabios y por eso están en esas alturas. “Se habla de morteros para moler maíz o porotos, hay que tener muy pequeño el sesito arriba para pensar que a 3.600 metros de altura van a haber morteros para moler maíz”, explicó la referente.

“Son pueblos que, aunque los han denominado atrasado, se han sabido conectar con el cosmos y los astros como lo hemos hecho nosotros”, agregó la referente espiritual.

Debido a esta situación, Quiroga, cuestionó el procedimiento y la terminología utilizada, y el hecho de que el investigador no es especialista, “siempre que leo esto, inmediatamente me viene que momias son ellos porque siguen encapsulados en interpretar, escribir, publicar. Científicos, entre comillas, tengo mis serias dudas y me hago cargo de lo que digo”.