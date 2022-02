Internados por Covid: más del 60% no tiene esquema de vacunación completo

Desde los alrededores de la obra del hospital Julieta Lanteri, la ministra de Salud se refirió a los pacientes con Covid 19 que están internados en San Juan. Acerca de esto la funcionario reveló que más del 60% de esta población, no tenía su esquema de vacunación completo.

La titular de la cartera sanitaria sanjuanina, Alejandra Venerando, explicó al móvil de Canal 13 que los pacientes son tanto niños como personas adultas. Más de la mitad de estos internados tenían una sola dosis de algún inmunizante contra el coronavirus o directamente nunca se habían vacunado.

"Si analizan la historia clínica tanto en la internación de los niños como en adultos, no han sido vacunados, tienen alguna comorbilidad o no tienen un esquema completo. Más del 60% están en esta situación. 64% en los niños y 62% en adultos", expresó la autoridad.

Sumado a esto Venerando aclaró que muchos de los pequeños que no se encuentra en estos sectores y no están inmunizados, es porque no han podido acceder a las vacunas. Esto se debe a que desde los 3 años los pequeños pueden recibir la inmunización y algunos de los ingresados no llegan a esa edad.