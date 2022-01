'Fue el peor día de mi vida': el desgarrador testimonio del papá de Yoselí

‘Cuando amaneció fue el peor día de mi vida. Me encontré con la noticia que me arrebataron a mi niña’, dijo Raúl Rodríguez, el papá de Yoselí. El hombre, sin salir de la conmoción por el absurdo crimen de su hija, compartió su desgarrador testimonio con Canal 13.

‘Tenía todo un sueño por delante mi hija. Ahora no la tengo y nadie me la va a traer de nuevo. Quiero justicia por ella y que esto no quede impune. Que salga todo a la luz para que ella descanse en paz’, manifestó.

Rodríguez, habló también sobre la relación que tenía con el presunto fenecida de la pequeña, su sobrino, Juan Carlos ‘Pelado’ Rodríguez. ‘Teníamos una relación como parientes. No me imagine que nos iba a hacer tanto daño. Es algo inexplicable para nosotros como familia. Es muy malo porque es familiar mío y primero no creía que fuera él. Yo no sabía nada hasta que llegue a la Fiscalía y me explicaron todo. Ahí me enteré de todo y entré en razón’, comentó.

Raúl, dijo que tras el crimen intentó estar ‘lo más firme posible’, pero aseguró que la situación lo quebró por completo.

Por otro lado, evitó hablar sobre los detalles de la muerte de su hija. ‘Uno como familia no espera que le haga una cosa así un familiar. Pero está saliendo todo a la luz’.

El papá también recordó a Yoselí. ‘Era muy alegre, siempre nos sacaba una sonrisa. Iba siempre a juntarse con las primas, a quedarse y hacer pijamadas con las niñas. Pero no me imagine que nos iba a pasar esto’, reconoció.

‘Era muy buena compañera, me acompañaba a hacer las compras. Ella jugaba al fútbol, estaba jugando un campeonato ahora. Me dijo que le comprara las zapatillas y la pelota. A nosotros nos gusta el fútbol, yo no soy jugador, pero mi mujer juega en la liga de futsal en Media Agua y ella estaba entrando a jugar también con su hermanito’, recordó el hombre.

La familia de Yoselí está compuesta por sus padres y otros 5 hermanitos. ‘Ella me pidió permiso para quedarse con las primas y yo la dejé. Le dije que volviera al otro día para bañarse en la pileta, como se disfruta en año nuevo. Pero despertamos con la peor noticia’, dijo Raúl.

Tras el grave hecho, la familia de la pequeña necesita ayuda mientras atraviesa esta situación de profundo dolor. Los padres de Yoselí no pueden trabajar y por ello se armaron distintas campañas solidarias para ayudar a la familia. Mercadería, ropa, dinero o cualquier ayuda será bienvenida, aseguró el papá.

‘Ahora con este problema y el dolor no sé cuándo pueda trabajar. Trabajo en frente de mi casa en una bloquera de la familia Flores que siempre me dieron el apoyo y me abrieron los brazos. Ellos me dieron trabajo para salir adelante con mis hijos y ahora tengo que estar con mis hijos y la mamá de mis hijos. Con lo que pueda colaborar cada uno, con un granito de arena de cada uno será bienvenido para mí y mi familia’, dijo Raúl y agradeció el apoyo y la colaboración de todos.

El crimen de Yoselí Rodríguez ocurrió durante la madrugada del 1 de enero. El cuerpo de la pequeña fue hallado con signos de abuso sexual y 10 puñaladas en la zona del cuello y rostro. El principal sospechoso es su primo, Juan Carlos 'Pelado' Rodríguez, quien fue señalado por testigos.

El sujeto ya se encuentra detenido mientras el Ministerio Público Fiscal se aboca a la investigación del aberrante hecho. En los próximos días, el acusado estará cara a cara con el juez y conocerá los cargos en su contra. La Fiscalía, ya adelantó que pedirá una caratula por homicidio triplemente agravado, por alevosía, criminis causa y femicidio. En caso de ser encontrado culpable, el joven de 24 años podría recibir una condena de prisión perpetua.