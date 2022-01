'No se veía malo': el testimonio de un vecino de Yoselí sobre el primo acusado

Un vecino de la familia de Yoselí, la niña brutalmente asesinada el pasado 1 de enero en Sarmiento, contó ante el móvil de Canal 13 que, por lo que ha escuchado, 'nadie sabe lo que le pasó por la cabeza' al presunto femicida, Juan Carlos Rodríguez, 'porque no se veía malo'.

'Siempre he sido amigo del padre de la niña y de toda la familia, he vivido muchos años aquí. Cuando eran chicos, me prestaron la casa y estuve viviendo hasta que vinieron. Al sospechoso lo conocía de vista nada más porque trato de juntarme con los menos que pueda', dijo.

'A Yoselí la he visto muy poco pero son niños inocentes, qué saben ellos lo que le puede pasar por la cabeza a alguien que hace algo así. Ahora vine un ratito porque me mandó a llamar un pibito para que le trajera pasto y me quedé conversando con mi compadre', agregó.

'Nadie lo puede creer, tiene que haber justicia en la Argentina. Una vergüenza las cárceles llenas de drogados que matan como si mataran a un perro, eso no puede ser así. Los jueces pónganse una mano en el corazón, no sé hasta cuándo va a ser esto', se explayó.