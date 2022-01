Post fiestas: ¿qué comer y tomar luego de los excesos?

Todos sabemos que tanto para las cenas y almuerzos de Noche Buena, Navidad y Año Nuevo, se come y bebe mucho, y que esto puede llevarnos a cometer excesos los cuales nos pueden terminar intoxicando. Por tal motivo, la nutricionista, Fernanda Montilla brindó en una entrevista exclusiva con Canal 13 algunas consideraciones a tener en cuenta post fiestas.

‘Lo que recomiendo a mis pacientes es que no se vuelvan locos en las fiestas, creen que van a subir de peso y la realidad es que depende de cómo se manejen en las comidas. Yo les digo disfruten el 24 y 25, pero el resto de la semana no guarden comida, no hagan de más’, empezó contando la profesional ante la consulta de cómo actuar después de las fiestas en cuanto a las comidas.

Fernanda explicó que lo ideal es que si la persona es anfitriona más bien debe hacer lo justo y necesario, o de sobrar alguno de los platos repartirlo entre los comensales. También aconsejó hacer en cantidad, pero siempre pensado en que rinda para el 24 y 25 o el 31 y 1. ‘La idea es que no estemos comiendo las sobras hasta el 10 de enero’, puntualizó.

Justamente los desórdenes alimenticios post fiestas son los que generalmente producen la suba de peso o retención de líquidos, por el exceso de bebidas alcohólicas, dado el clima caluroso que invita a tomar y los clásicos brindis con los seres queridos. ‘Hay que evitar en lo posible las cosas dulces como garrapiñada, turrones, pan dulce, maní con chocolate, porque son alimentos de inviernos que son súper pesados, no tanto por las calorías, sino por lo que genera comerlos con altas temperaturas, pueden generar gastroenteritis, por lo que no es buena combinación ya que pueden generar intoxicación’, explicó la nutricionista.

Finalmente, Fernanda aseguró que después de las fiestas las personas ‘deben volver a su eje’. Luego explayándose dijo que tras los días de festejos hay que aprender a comer. ‘Si lo normal para la persona es comerse una costeleta con papas fritas, no está haciendo las cosas bien. El plato ideal, sobre todo por las altas temperaturas debe ser mitad de ensaladas, más el 25% de carbohidratos y el otro 25 con proteínas’, aseveró.