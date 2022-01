Con la vuelta de Ulises a San Juan, el pase sanitario llega a los boliches

El próximo jueves Ulises Bueno vuelve a San Juan después de haber presenciado el Argentina – Brasil que se jugó el pasado mes de noviembre y su visita marcará el comienzo del pase sanitario en los boliches locales. Por ello Luna Morena será el primer local bailable que pedirá el carnet de vacunación completo a los espectadores que quieran disfrutar de este multitudinario show.

Si bien desde Salud Pública señalaron que este tipo de actividad no es la única que debe exigir el pase sanitario, la noche del jueves será especial, debido a que la presencia del intérprete cordobés seguramente convocará una gran cantidad de público. Es que el pase sanitario debe pedirse en los eventos donde este habilitada la presencia de más de 1.000 personas en lugares tantos abiertos como cerrados, sea público o privado.

De igual modo se exigirá en eventos donde se habilite la presencia de menos de 1.000 personas en lugares cerrados (boliches, bares, teatros, entre otros). “Estamos de acuerdo con la implementación porque es la manera de premiar a aquellos que ya están vacunados”, aseguró Ricardo Heredia, dueño de la Sala del Sol.

“El Pase Sanitario no es más que el carnet de vacunación de coronavirus. Es importante que la gente sepa que se puede bajar por la aplicación o directamente llevar el carnet. En la entrada se puede mostrar cualquiera de los dos y aquel que no está vacunado, sabrá que no podrá presenciar este espectáculo”, agregó.

Respecto al momento en el cual solicitarán el pase sanitario, Heredia manifestó que habitualmente tiene filtros en los ingresos, gente que pide la entrada y en algunos casos el DNI. "Ellos mismos serán los que solicitarán el carnet o lo que muestra la App".

Cabe destacar que el Pase Sanitario en San Juan, como en el país rige para todas las personas mayores de 13 años que deseen participar en las actividades definidas como de alto riesgo epidemiológico y sanitario. El mismo es otorgado a quienes hayan completado un esquema de vacunación contra el Covid 19, con al menos 14 días de antelación a la fecha del evento o actividad.

Por ello se estableció como actividad de riesgo epidemiológico a los siguientes eventos:

Los viajes grupales de egresados y egresadas, de estudiantes, jubilados y jubiladas, o similares.

Las actividades en discotecas, locales bailables o similares que se realicen en espacios cerrados.

Las actividades en salones de fiestas para bailes, bailes o similares que se realicen en espacios cerrados.

Eventos masivos organizados de más de MIL (1000) personas que se realicen en espacios abiertos, cerrados o al aire libre.

De manera que la modalidad para obtener el Pase Sanitario, es bajando la aplicación “Cuidar Sistema de prevención y Cuidado Ciudadano contra la COVID-19, en su versión 3.6.2 para dispositivos móviles que puede ser descargada en forma gratuita en las tiendas de aplicaciones oficiales de Android e i0S.

Para descargar la aplicación hacer click aquí: https://www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-publica/acciones-coronavirus/aplicacion-y-tableros-de-gestion

Asimismo, pueden acceder al Pase Sanitario, quienes presenten el certificado de vacunación contra el Covid-19, en soporte papel o en formato digital, donde consten las dosis aplicadas, como asimismo la aplicación MI ARGENTINA. https://www.argentina.gob.ar/aplicaciones/coronavirus

Par finalizar, se tomará en cuenta dentro del esquema completo de vacunación aquellas personas que hayan recibido la primera y segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19, como mínimo con 14 días de antelación a la actividad o evento. Teniendo en cuenta que los organizadores o propietarios de los eventos serán los responsables de solicitar el pase sanitario, previa acreditación de los requisitos para el acceso a los mismos y el Estado provincial puede ordenar operativos aleatorios de fiscalización sanitaria.