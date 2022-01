¿Cuáles son las mejores especies para forestar el hogar?

Existen miles de opciones a la hora llenar de verde nuestro jardín el frente de nuestra casa, colores, formas, especies y tamaños son las variantes que hay que tener en cuenta, además de las funciones y de los beneficios de cada ejemplar que puede llegar a embellecer nuestro hogar. Sin embargo, los especialistas aconseja inclinarse por la flora autóctona.

Para el caso de San Juan, Canal 13 consultó a Osvaldo Olmos, director del arbolado público de la provincia para asesorar sobre qué es lo que más conviene para colocar en nuestro rinconcito verde. “Para las especies en la vereda yo apuntaría a una casia blanca son bonitas y de gran porte. También cinacina, que si bien se arbustiva, empieza a generar brotes de abajo es posible llevarlo a árbol”, dijo pensado en el beneficio de la sombra que tanto hace falta con el intenso calor.

Sin embargo, para el especialista no hay nada que se compare con el aguaribay (pimiento) una reconocida especie de San Juan, incluso por encima de la mora y del fresno que tiene una presencia extendida en la provincia. “Es una aromática, no solamente limpia el ambiente sino que aporta aromas”, explicó.

Dijo que quizá la flora local presenta el problema de que la mayoría tiene espinas pero que no resulta in impedimento para forestar con los cuidados necesarios. También hizo hincapié en el cuidado de los vecinos a los árboles que están en la vereda, “tenemos que apelar a la responsabilidad particular, si tienes un árbol lo vas a tener que regar, por que esperar que te pasa el agua”.

Además, postulo la forestación como uno de las mejores herramientas para combatir la sequía que desde hace once años golpea a San Juan. “El gran calor de estos días tiene que ver con el cambio climático nunca se ha visto una sequía tan prolongada. La única forma de cambiar esta historia es forestando y si tuviésemos demasiada agua, la única forma es forestando”, culminó.