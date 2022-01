Testimonio: tiene 7 hijos, pidió ayuda para los Reyes y la trataron de 'mala madre'

‘No es simplemente un juguete, sino más que nada sacarles una sonrisa a mis hijos’, dijo Tamara, una mamá sanjuanina que fue duramente criticada en las redes por pedir ayuda para llevarles un regalo a sus hijos en Reyes Magos.

‘Publiqué en el Face para ver qué podíamos hacer y mucha gente me criticó porque tenía 7 chicos y me dijeron que cobraba la pensión. Yo cobro la asignación por los 5 chicos más grandes nada más. Porque los otros dos no entran y la pensión la estoy tramitando, pero tarda en salir’, explicó la mujer ante el Móvil de Canal 13.

Tamara y su familia, vienen en una humilde vivienda en el interior del barrio El Chañar en Chimbas. Hace unos días decidió publicar un pedido solidario en su cuenta de Facebook en busca de recibir ayuda con lo que la gente pudiera colaborar. En cambio, recibió cientos de mensajes de odio y fuertes críticas.

‘Pensé que había gente solidaria y que tiene un corazón más grande. No me imaginé que iba a haber mucha gente que en vez de tener corazón tiene piedra y siempre critican, siempre te juzgan sin saber cómo es la situación’, comentó.

De este modo, los hijos de Tamara se quedaron sin regalos y siguen preguntando cuándo llegarán Melchor Gaspar y Baltazar. ‘Yo no pedía grandeza ni lujos, sino, aunque sea un juguete usado, que a otros nenes no les sirvan. Ellos con una mínima cosita se ponen contentos. Son agradecidos y lo que les traigan les cae bien, no importa si es nuevo o si está roto. Es más, si vamos por ahí y se encontraron una muñeca por la mitad se la traen y juegan con eso’, dijo la mujer.

Sobre las respuestas recibidas por los usuarios de las redes señaló: ‘Me dolió que me dijeron que era una mala madre, que no había pensado antes en traer niños a pasar necesidades. Ellos no pasan necesidades porque siempre tiene un plato de comida y mi marido trabaja para el día a día. No se visten con ropa de marca, pero los visto bien y calzo bien. Pero pedí ayuda nada más para que se sintieran bien porque no me alcanzaba. Ellos desde que empezó la pandemia no reciben un juguete’, relató dolida la mujer.

Tamara, contó que su marido es albañil y hace poco volvió a trabajar en una empresa. Sin embargo, aseguró que la ayuda de la Asignación Universal que recibe no es suficiente. ‘El sueldo que el gobierno me da no me alcanza. Porque 15000 pesos no es nada. Aparte tengo lo de la Tarjeta Alimentar, pero cada un mes. Uno no vive así. Son 7 chicos. Yo un mes visto a unos, otro mes a otros. Pero si los visto no comen. Y más el sueldo de mi marido cuando se necesita para todos los días, o se te enferman. Yo no recibo ayuda de nadie’, sostuvo.

‘Hay que estar en el zapato de uno. Lo que le puedo decir es que Dios sabrá que lo que les espera. No hay que juzgar sin saber. Yo lo único que pido es que vengan y estén un día, una semana o un mes conmigo. Porque yo en el día me gasto 1500 pesos para hacer de comer. Y mi marido está en negro, no en blanco no cobra una ponchada de guita. Mil pesos hoy en día no es nada’, cerró.

Toda persona que quiera ayudar a Tamara a poder darle un regalo a sus pequeños puede comunicarse con ella al siguiente número: 2646028066