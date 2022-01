Tras despidos en el Rawson, ISCOT echó trabajadores del Marcial Quiroga y el Centro Cívico

El Sindicato Empleados de Comercio volvió a denunciar maniobras ‘inmorales’ de la empresa ISCOT, que tenía a cargo la limpieza del hospital Rawson. Tras perder la licitación a fines del año pasado, unos 200 empleados quedaron sin trabajo. Si bien, algunos fueron reacomodados en otros edificios públicos, otros fueron despedidos y aún esperan el pago de la indemnización, aguinaldo o incluso salarios.

A ello, se le suman los despidos de trabajadores en el Centro Cívico y el hospital Marcial Quiroga. ‘Han quedado 81 empleados del hospital Rawson oficialmente despedidos. Pero luego se han dado despidos en el Marcial Quiroga y el Centro Cívico. Por lo tanto, queremos saber el número real de trabajadores que han sido despedidos’, denunció Mirna Moral, secretaria general del Sindicato Empleados de Comercio.

En este sentido, Moral explicó que ‘hay trabajadores que no han recibido el aguinaldo y tampoco el sueldo. También hicieron un reclamo que no se tenía que invocar el artículo 247 que significa que automáticamente se le va a pagar el 50% de la liquidación final. Teniendo en cuenta que los empleados que han sido despedidos del Marcial Quiroga y el Centro Cívico no corresponden al Hospital Rawson. De esto último no hay una respuesta’, dijo.

La dirigente comentó que la empresa planteó que ‘están en su derecho de invocar el artículo mencionado y lo están haciendo. Han acordado con algunos empleados, pero lo que han acordado es el 40% de la indemnización. Tienen en cuenta que la gente tiene necesidad económica y están ejerciendo ese tipo de posibilidad para ofrecerles menos de lo que corresponde por ley’.

‘En cuanto a los despidos del Marcial Quiroga y el Centro Cívico dicen que tiene que reacomodar o reorganizar a los empleados del Rawson porque están capacitados y comenzaron con los despidos de las personas que tenían entre 9 meses y 3 años de antigüedad. Después siguieron por la gente con 14 o 15 años de antigüedad. Se están aprovechando de la situación y la necesidad de la gente. Pero ellos dicen que no, que es parte de la legalidad llegar a un acuerdo’, agregó.

Sin embargo, para Moral, este tipo de acuerdos son inmorales. ‘No es justo que una empresa juegue con la necesidad de las familias para no pagarle el sueldo. La consecuencia la tienen los trabajadores. Queremos que en el día de mañana la empresa les haga efectivo el pago por lo menos del sueldo y más adelante la liquidación. Estamos pidiendo eso. Son trabajadores que no tiene para comer’, aseguró.

‘Son varios los trabajadores afectados. Dicen que le han pagado a todos el aguinaldos. Pero nosotros tenemos por lo menos 10 a los que no. Y el sueldo es a la mayoría de los que trabajaban en el Marcial Quiroga y han sido despedidos. Puede que se pague en transcurso del día o mañana o pasado que siempre hay un tiempo de tolerancia’, dijo.

Por ultimo Mirna Moral señaló que ‘el compromiso de la empresa es que van a hablar a Córdoba (sede de la firma) en busca de novedades’.